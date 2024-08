Advertencia: los riesgos de usar fármacos para diabetes con el fin de perder peso

Aurora, de no más de 25 años, publicó –a inicios de agosto de 2024– dos fotografías suyas en Facebook que evidencian supuestamente un antes y un después. “Les quiero recomendar este súper producto adelgazante. ¡Como nunca! En poco tiempo. Baja hasta 6 kilos en un mes… Escríbeme para pedir el tuyo”, cierra el mensaje que acompaña a las imágenes. El producto que ella ofrece contiene liraglutida, un medicamento que inicialmente fue diseñado para tratar la diabetes mellitus tipo dos y, posteriormente, recomendado como una opción terapéutica para la obesidad. Sin embargo, la publicidad que se ha difundido en las redes sociales sobre el consumo de este fármaco para fines estéticos en Ecuador levantó las alertas en este último mes. Hay graves riesgos.

Arcsa detecta publicidad no autorizada en redes sociales

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), durante un monitoreo y control de publicidad de productos de uso y consumo humano, detectó en Instagram, Facebook y TikTok la promoción de un fármaco –que contiene liraglutida– para la pérdida de peso estética de forma rápida, sin cirugía, “lo que puede causar graves daños a la salud”. “Estos medios digitales han viralizado videos en los que se aconseja su uso para eliminar la ansiedad de ingerir alimentos y así perder esos kilos de más”, añade un comunicado publicado a mediados de agosto.

Estudios y advertencias sobre efectos adversos

La Universidad UTE inició un estudio en 2023 desde el Centro de Investigación de Genética y Genómica (CIGG) que se basó en ver los mecanismos moleculares de dos tipos de medicamentos: semaglutida y liraglutida. La investigación se difundió recientemente. Viviana Ruiz, docente investigadora del CIGG, indicó que se realizó una recopilación de estudios previos sobre estos medicamentos agonistas del receptor GLP-1 (inyectables aprobados para el tratamiento de la diabetes tipo dos en adultos). Explicó que ambos han mostrado resultados prometedores en la reducción de peso en personas con obesidad. En ensayos clínicos, la semaglutida ha demostrado una pérdida de peso del 10-15 % en 68 semanas, con una dosis administrada semanalmente, mientras que la liraglutida ha mostrado una reducción del 6 % en el mismo periodo, pero con una dosis diaria.

La pérdida de peso sostenida se logra con ejercicios y mejorando la alimentación. canva

¿Cómo actúan estos medicamentos?

La medicación imita a la hormona denominada GLP-1, la cual se libera en el intestino después de comer. Entonces, el fármaco actúa sobre los receptores del cerebro que controlan el apetito y le hacen sentirse a la persona más llena y menos hambrienta. En la investigación se destacó que tiene efectos beneficiosos, como la reducción del apetito, mejora el control glucémico –porque ayuda a la sensibilización de la insulina y reduce los niveles de azúcar en la sangre–, y es un complemento para disminuir las enfermedades cardiovasculares. Su uso puede verse potenciado cuando se combinan con una dieta saludable y ejercicio físico.

Colesterol y triglicéridos: esta vitamina ayuda a regularlos Leer más

Sin embargo, Ruiz advierte sobre los efectos adversos, como problemas gastrointestinales (vómito, diarrea), riesgo de pancreatitis (una afección médica grave, potencialmente mortal, según la Arcsa), riesgo de cáncer de tiroides (hay ensayos preclínicos en animales) y se estudia aún una supuesta susceptibilidad a la depresión y por ende a una tasa alta de suicidios. A esto, la Arcsa suma reacciones alérgicas graves (anafilaxis) tales como problemas para respirar, hinchazón de la garganta y del rostro y latidos cardíacos rápidos.

“Chicas, si están pensando en usar semaglutida, no lo piensen más. Me quitó la ansiedad, me quitó lo estreñida. Voy para dos semanas y ya llevo nueve libras bajadas”, escribió Jenny el 31 de julio de 2024. Enseguida, varias mujeres le insistieron en mensajes para saber dónde la había conseguido. “Dónde consigo, quiero perder 30 libras para diciembre”, replicaba Jen.

Pues los medicamentos se venden solo bajo prescripción médica en el país. La Arcsa insistió en que el producto que se publicita en redes “no está aprobado y no debe usarse para la pérdida de peso estética”, es decir, por personas sin obesidad o personas con sobrepeso que no tengan problemas de salud relacionados (diabetes, presión arterial alta, niveles anormales de grasa en sangre o apnea obstructiva del sueño), por lo que su acceso debe limitarse a personas que realmente sean candidatas.

Este Diario omitió la publicación del nombre comercial del medicamento para evitar que se siga difundiendo su uso de manera no autorizada.

¿Cómo bajar de peso sin pastillas?

Mantén una alimentación equilibrada y nutritiva: Prioriza el consumo de frutas, verduras, proteínas magras, y granos integrales. Evita los alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas. Controlar las porciones y mantener una ingesta calórica adecuada a tus necesidades también es clave para perder peso de forma saludable.

Aumenta la actividad física: Realiza al menos 150 minutos de ejercicio moderado cada semana, como caminar, nadar, o andar en bicicleta. Incorporar actividades de fuerza dos veces por semana también puede ayudar a tonificar los músculos y mejorar el metabolismo.

Descansa lo suficiente y gestiona el estrés: Dormir entre 7 y 9 horas cada noche ayuda a regular las hormonas del hambre y el metabolismo. Además, practicar técnicas de relajación como la meditación, el yoga, o simplemente tomar descansos durante el día puede ayudar a reducir el estrés, lo cual a menudo está relacionado con el aumento de peso.

