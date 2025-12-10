Aquiles Álvarez vuelve a atacar a Julio Neira: “Ya la gente no le cree”

El alcalde profundizó su confrontación con el Sercop tras la terminación del contrato de seguridad en la Terminal

14 procesos bajo protesta: Álvarez confirmó que el Municipio declaró 14 procesos desiertos “bajo protesta” por demoras y observaciones del Sercop.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, volvió a arremeter contra el director del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), Julio Neira, durante su enlace radial de este miércoles 10 de diciembre. En el espacio, donde confirmó la terminación unilateral del contrato con la empresa encargada de la seguridad en la Terminal Terrestre, Álvarez acusó nuevamente al Sercop de actuar con persecución política y de bloquear procesos municipales claves.

Álvarez inició el enlace refiriéndose al incidente ocurrido días atrás, cuando guardias de seguridad de la Terminal Terrestre agredieron a periodistas de varios medios mientras cubrían un hecho policial.

“Son situaciones que no pueden pasar”, dijo. Por ello —añadió— el Municipio decidió “cortar de raíz” el problema y dar por terminado el contrato con la compañía privada que operaba en el sitio.

Aunque la empresa estaba inscrita en el catálogo electrónico del Sercop, Álvarez aclaró que no busca responsabilizar a la compañía en su totalidad, sino a los “malos elementos” que protagonizaron la agresión. “No quiero satanizar a la empresa tampoco… Tampoco por esta discusión con el Gobierno quiero satanizar a un empresario que está participando públicamente”, afirmó.

Críticas directas al Sercop y a Julio Neira

Como en varios de sus enlaces recientes, Álvarez dedicó un bloque completo a cuestionar al Sercop. Dijo que la entidad “está tan desprestigiada que ya no le cree nadie en el país”, y la acusó de interferir en procesos municipales con criterios políticos.

“Volver a hablar del Sercop es redundar porque estamos en contra de un Sercop que persigue municipios… No solo es con el Alcalde de Guayaquil, es con muchos”, aseguró.

Sobre los 14 procesos que el Municipio declaró desiertos y que el Sercop cuestionó, Álvarez confirmó la decisión. “Sí, lo hicimos bajo protesta. Eran procesos que dormían el sueño eterno. Hemos cumplido con todo el procedimiento legal y lo hemos demostrado”.

“Cada vez que hay un tema, el odiador que dirige el Sercop pretende salir a contestar y viene el Municipio y le cae con todo. Ni siquiera conoce de contratación pública; lo único que conoce es perseguir, odiar y ser mala gente. Él es raro mentalmente hablando… Odia Guayaquil, odia Cuenca, odia Quito, odia al Ecuador”, dijo, refiriéndose a Neira.

Críticas directas a Neira: El Alcalde calificó al director del Sercop, Julio Neira, como un funcionario “que persigue”, “mala gente” y “desconocedor de contratación pública”.

Aseguró que, a diferencia del Municipio, al funcionario “no le duele el país” y que “no tiene sentido de pertenencia”.

Cómo el Sercop influye en compras municipales

Álvarez también explicó la disputa técnica detrás de varios procesos bloqueados o modificados por el Sercop. Señaló que, antes de una adjudicación, la entidad obligó al Municipio a retirar manuales y protocolos de actuación incluidos en un pliego de contratación. Ese cambio abrió el proceso al catálogo electrónico, algo que —según dijo— resta autonomía a la administración local.

Como ejemplo citó la compra de dos flotas de camionetas para uso institucional. “Las dos fueron por catálogo electrónico… pero los que terminan decidiendo son los del catálogo”, aseguró.

Insulina bloqueada y el caso Difare

Otro proceso observado es la compra de insulina. Álvarez reiteró que el bloqueo proviene del Sercop y explicó la exclusión de Difare del proceso. Aclaró que la compañía quedó fuera por una exigencia del mismo pliego: se priorizaba producción nacional, y la empresa participa como distribuidora, no como fabricante.

Además desmintió que el Municipio tenga una deuda pendiente con Difare relacionada con este caso. Indicó que, al inicio de su gestión, se encontró un monto cercano a $ 800.000 heredado de la administración anterior, pero que no existía trazabilidad de entrega ni actas que respalden el pago.

“Después de un análisis jurídico se decidió no pagar porque no hay trazabilidad… El caso fue remitido a Contraloría y Fiscalía, pero no hay avances”, añadió.

Ejecución municipal pese a los bloqueos y a la deuda estatal

En medio de las tensiones con el Sercop y la falta de recursos, Álvarez aseguró que la gestión avanza. Recordó que el Gobierno central mantiene una deuda de casi cuatro meses con Guayaquil, cercana a $ 100 millones, pero aun así el Municipio ha ejecutado alrededor del 80% del plan de gobierno.

Entre las obras e inversiones mencionadas por Álvarez citó:

La incorporación de buses con aire acondicionado y wifi en la Troncal 1 de la Metrovía.

La construcción y recuperación de parques en sectores populares y zonas del norte.

La apertura de una Unidad Municipal Distrital (UMD) en Guayarte.

La habilitación de un Centro de Atención Municipal Integral en Sauces 8.

