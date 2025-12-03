¿Habrá nuevo pasaje en Guayaquil? Esto es lo que prepara el Municipio

Usuarios piden que la idea de tener un servicio ejecutivo de transporte público urbano se analice en el Concejo

La ciudadanía, por años, ha venido exigiendo mejoras en el transporte público urbano.

Aunque la declaración fue hecha el 12 de noviembre pasado, la discusión sobre el pasaje urbano en Guayaquil no avanzó ni un paso desde entonces. Hoy, casi un mes después, el tema vuelve a encenderse. Usuarios en redes sociales y lectores que han contactado a EXPRESO preguntan por qué el proceso está estancado y cuándo se conocerá la propuesta final que el Municipio aseguró estar preparando. Ese planteamiento —según el Cabildo— será enviada al Concejo Municipal, donde se definirá si se ajusta o no la tarifa del transporte urbano, pero únicamente para el servicio ejecutivo.

La reactivación del debate ocurre en un contexto de presiones históricamente cruzadas. Los transportistas, como ha venido publicando EXPRESO, repiten que el sistema está al borde del colapso financiero y que requieren un ajuste “urgente” para poder renovar unidades, cubrir costos operativos y evitar una paralización.

El radar que Guayaquil merece: blindado, verificable y sin manos privadas Leer más

En el otro extremo, especialistas y colectivos ciudadanos advierten que ningún incremento tiene justificación sin antes presentar auditorías técnicas, indicadores de calidad y mejoras visibles en rutas, flota y seguridad.

(Le puede interesar leer: Transporte público deficiente en Guayaquil: revelan alta insatisfacción ciudadana)

El Municipio sostiene que la propuesta en elaboración contendrá condiciones estrictas, metas verificables y exigencias de servicio.

Aquiles Álvarez: “Al guayaquileño no se le cobrará un centavo más"

El pronunciamiento del alcalde Aquiles Álvarez del 12 de noviembre volvió a tomar fuerza, no porque el mensaje fuera nuevo, sino porque marcó una línea que ahora pesa más: “Al guayaquileño no se le cobrará un centavo más sin una transformación real del sistema”.

Esa frase se mantiene como referencia obligatoria mientras el documento técnico avanza. Cuando llegue al Concejo, la discusión será inevitable: ¿respalda o contradice el Concejo la idea del alcalde? ¿Qué condiciones se fijarán para el sector transportista? ¿Qué se entiende por “transformación real”?

En la calle Rumichaca se observa que los conductores de buses dejan en media calle a los pasajeros. Este tipo de actitudes, usuarios y peatones exigen a los conductores cambiar. Archivo

¿Qué propone el Municipio?

Durante su enlace radial del 12 de noviembre, Álvarez calificó el nivel actual del servicio como “paupérrimo” y adelantó uno de los puntos centrales de la propuesta:

Mantener la tarifa popular en 30 centavos, para el sistema actual.

Crear un servicio ejecutivo optativo, con aire acondicionado y WiFi, a 45 centavos.

Aquiles Álvarez descarta subir el pasaje de buses urbanos en Guayaquil Leer más

“Más del 60 % de los guayaquileños usa el transporte público”, afirmó el alcalde. “La propuesta es mantener la tarifa popular de 30 centavos y crear un sistema ejecutivo opcional, con unidades privadas que ofrezcan mayor confort”.

(Le puede interesar leer: Bici, Metrovía o Auto: ¿Cuál es el más rápido en la 'hora pico' de Guayaquil?)

El Concejo Municipal será quien determine la tarifa final y las condiciones para quienes deseen operar ese servicio diferenciado.

Álvarez ha insistido en que no habrá aumento sin mejoras visibles en las unidades. “Sin mejoras, no hay aumento para ellos. Ni un centavo”, reiteró.

El alcalde ha reconocido en reiteradas ocasiones además que aún es difícil articular el SITU (buses convencionales) con la Metrovía (troncales municipales). La integración, pendiente desde hace años, es otro de los puntos del diagnóstico que acompañará la propuesta final.

Lo que piensa el usuario

Entre los usuarios, la idea de un servicio ejecutivo no suena descabellada. Muchos están dispuestos a pagar más, pero con una condición clara: que el servicio realmente mejore.

¿Es la Metrovía realmente cara para las familias guayaquileñas? Leer más

“Si me tocara pagar 45 centavos por ir con aire y no tan apretada, se los pago feliz. Sin quejarme. El buen servicio debe pagarse, estoy de acuerdo. Pero, repito: el buen servicio”, señala Sandra Loayza, usuaria frecuente. “Que el tema vaya al Concejo y pronto, para empezar bien el año”.

(Le puede interesar leer: Gremio de buses exige revisión de tarifa y advierte posibles movilizaciones)

Anabell Echeverría coincide. Para ella, incluso entre 45 y 50 centavos serían aceptables si se garantiza comodidad y seguridad.

“Lo que quiero es que no me lleven como en una caja enlatada. Si es con aire, mejor. Pero me bastaría con que no se suban vendedores informales y que el bus no sea un peligro. Con eso ya sería suficiente”, afirma.

El Municipio no ha revelado todavía la fecha exacta en la que enviará la propuesta al Concejo, pero la confirmación de que el texto ya está en fase final activó nuevamente el debate ciudadano y político.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!