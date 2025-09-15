Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Aquiles Álvarez
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.X de Aquiles Álvarez

Aquiles Álvarez descarta subir el pasaje de buses urbanos en Guayaquil

El alcalde de Guayaquil reaccionó a las declaraciones del ministro Roberto Luque sobre la eliminación del subsidio al diésel

Que no se incrementará el valor del pasaje de los buses urbanos en Guayaquil, anunció el alcalde Aquiles Álvarez este lunes 15 de septiembre en respuesta a las declaraciones del ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, sobre la responsabilidad de los municipios ante la eliminación del subsidio al diésel.

"Los guayaquileños no vamos a pagar por las malas decisiones del Gobierno Central. La decisión del Municipio es clara: NO subir el pasaje. Que el Gobierno asuma sus errores y deje de sacarse las responsabilidades de encima", publicó el alcalde en su cuenta de X.

(Te puede interesar: ¿Paro de transportes en Guayaquil?: esto es lo que ocurre con los buses urbanos)

El primer personero municipal explicó que el alza del pasaje de los buses urbanos es un tema que aún no ha sido tratado por el Concejo Cantonal. Pero señaló que se analizan dos opciones: unidades de clase popular, a un valor de 30 centavos; y la clase ejecutiva, a 45 centavos, que incluye servicios de aire acondicionado y wifi.

No obstante, Álvarez indicó que aún "falta mucho" para que esa medida sea aplicada en los buses de transporte urbano de Guayaquil.

Parque Centenario

Parque Centenario: de símbolo urbano de Guayaquil a foco de temor

Leer más

"Esto sería optativo: el ciudadano que pueda hacer el esfuerzo accedería a la ejecutiva y el que no, seguiría pagando $0,30. Hoy existen casi 2.600 buses urbanos en Guayaquil, de los cuales solo el 5% podría acogerse a la clase ejecutiva en un futuro", manifestó el alcalde.

Sin embargo, el funcionario insistió en que los transportistas deberán invertir en nuevas unidades para poder calificar a ser clase ejecutiva, una vez que la medida sea aprobada por la mesa edilicia.

RELACIONADAS

"El Gobierno no marcará la agenda de Guayaquil, menos aún con decisiones equivocadas que golpean la economía de los ecuatorianos y, en especial, de los Guayaquileños. Así de claro: NO se subirá ni un centavo el pasaje", señaló el alcalde.

Roberto Luque señala que los GAD están encargados de regular la tarifa de transporte público

Este lunes 15 de septiembre, el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, indicó en Ecuavisa que la compensación monetaria para los transportistas ante la eliminación del subsidio al diésel tendrá un tiempo de ocho meses, con la posibilidad de ampliarse cuatro meses más.

Luque explicó que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) son los encargados de regular el valor de los pasajes para la transportación pública, por lo que "no necesariamente vendría un aumento del pasaje". Ante esto, el funcionario pidió a la ciudadanía denunciar cualquier alza de la tarifa.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Aquiles Álvarez descarta subir el pasaje de buses urbanos en Guayaquil

  2. Daniel Noboa es audaz: el traslado del Ejecutivo a Latacunga le puede funcionar

  3. Gobernador de Azuay pide celeridad a las autoridades sobre informes de Quimsacocha

  4. Corte Constitucional no da paso a reducción de asambleístas: ¿Cuál fue el motivo?

  5. Los efectos de las redes sociales: el impacto de la exposición pública en Jombriel

LO MÁS VISTO

  1. Paro de transportistas en Quito: suspensión del servicio desde el 15 de septiembre

  2. ¿Hay paro de transportistas hoy, 15 de septiembre, en Ecuador?

  3. Hay adultos mayores que todavía esperan por la devolución del IVA

  4. Diésel sin subsidio en Ecuador: conoce las ciudades donde el transporte se paralizará

  5. Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro 2025 tras el Emelec vs Barcelona SC

Te recomendamos