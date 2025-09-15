Obra en calle Esmeraldas: Aquiles Álvarez acusa a ciudadanos de hacer “relajo”

El alcalde negó una paralización y explicó que la intervención está en fase de cambio de redes

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se pronunció sobre la supuesta paralización de la obra en la calle Esmeraldas, en el centro de la ciudad, tras las quejas ciudadanas reportadas este lunes 15 de septiembre.

En su cuenta de X, Álvarez aseguró: “La obra de la calle Esmeraldas no está estancada. Estamos en fase de cambio de redes con Interagua, dentro de los tiempos planificados”. El mensaje estuvo acompañado de dos fotografías de la intervención.

Álvarez sobre críticas en Esmeraldas: “No sé si la gente es de la zona o fue llevada”

El alcalde también cuestionó a quienes aparecen en las imágenes: “Habría que ver si realmente son de la zona o fueron llevados a hacer relajo”.

Y defendió que, durante sus más de dos años de gestión, se ejecutan obras integrales, con renovación de agua potable y alcantarillado sanitario, y no “simples parches”.

¿Está paralizada la obra en la calle Esmeraldas de Guayaquil?

A finales de agosto, el Municipio informó que en la calle Esmeraldas, entre Sucre y Colón, se realizaban trabajos de relleno y compactación, como parte del contrato de mantenimiento vial del sector.

Asimismo, se ejecutaron obras en Alcedo y 10 de Agosto, y se adelantaron mejoras en los sistemas hidrosanitarios, que forman parte del plan integral de infraestructura en el centro.

