Bici, Metrovía o Auto: ¿Cuál es el más rápido en la 'hora pico' de Guayaquil?

En plena Semana Mundial por la Seguridad Vial, Guayaquil fue escenario por segundo año consecutivo de la Medición de Eficiencia en Modos de Transporte (MEMT). Este ejercicio ciudadano puso a prueba la rapidez de un automóvil, una usuaria de Metrovía, varios ciclistas e incluso un audaz participante en patineta, en un desafío contra el reloj y el denso tráfico de la urbe.

¿Cómo se realizó el experimento?

A diferencia del año anterior, la prueba presentó nuevos desafíos que la hicieron aún más reveladora. Con los estudiantes ya en clases, el caos vehicular se intensificó.

Además, el recorrido se extendió considerablemente: desde la Plaza de la Administración, en el corazón del centro junto al Municipio, hasta el concurrido centro comercial Albán Borja, en Urdesa. El punto de partida en 2023 había sido el Malecón del Salado. Todo esto se desarrolló a las 17:30, la temida ‘hora pico’.

A las 5:30, el tráfico es "insostenible". FRANCISCO FLORES

Michelle Gaibor, coordinadora de proyectos de la Fundación Movidana, entidad organizadora del experimento, subrayó la relevancia de estos ajustes. “Es un contexto totalmente diferente al año pasado. Pasamos de un flujo medio a un tráfico pesado. Todos empezamos como peatones", explicó Gaibor, quien además expresó su expectativa sobre el desempeño de la Metrovía, considerando su carril exclusivo, y su convicción en promover la movilidad sin motor.

Y los resultados no hicieron más que confirmar esta visión. El primer ciclista, un pedalista experimentado, cruzó la meta en tan solo 19 minutos. El resto de los participantes en bicicleta marcaron un tiempo de 25 minutos.

Desafiando cualquier previsión, Roberto Coello, quien se sumó a la prueba en su patineta, sorprendió a todos al llegar en 29 minutos, muy cerca del pelotón de ciclistas. “Este vehículo no es solo para trayectos cortos, también para largos, sobre todo cuando hay tráfico y el clima ayuda. Yo me movilizo en esto cuando no tengo que cargar pesos. Invito a todos a que intenten moverse en otro tipo de vehículos”, comentó Coello, listo para una nueva aventura sobre ruedas.

Voluntarios partieron desde la Plaza de la Administración. FRANCISCO FLORES

Metrovía, un fracaso en el ejercicio

La otra cara de la moneda la vivió Paula Constante, de 27 años. Como voluntaria para medir el viaje en Metrovía, un sistema que conoce bien por sus traslados laborales, registró un tiempo de 40 minutos. “Falta mejorar bastante, sobre todo la parte de seguridad. Como mujeres, somos más vulnerables. Hay unidades que están desgastadas, no es placentero usar transporte público”, lamentó Constante. A pesar de la incomodidad de una unidad sin aire acondicionado, rescató un gesto amable: "Al menos esta vez me cedieron un puesto”.

La Metrovía también es afectada por la congestión vehicular. FRANCISCO FLORES

Apenas un minuto después, con 41 minutos en el cronómetro, llegó Michelle Gaibor conduciendo el automóvil.

Michelle Gaibor junto a una ciclista voluntaria. FRANCISCO FLORES

La bici es la más eficiente, pero no la más impulsada

Estos resultados demostraron, por segunda vez consecutiva, que la bicicleta se corona como el medio de transporte más eficiente para sortear el pesado tráfico guayaquileño, permitiendo llegar a destino en la mitad del tiempo que tomaría, por ejemplo, un taxi.

Para Edward Aguirre, quien completó el recorrido en 25 minutos junto a su grupo de ciclistas, este desenlace no es sorprendente, aunque sí agridulce. “El tráfico es una cosa fuerte. Hay gente que no respeta y toca estar parando. Si hubiese una ciclovía que conectara a esta Universidad (Casa Grande, aledaña al Albán Borja) sería mejor”, señaló Aguirre, reiterando una sentida demanda de su colectivo: una ciclovía digna.

Una promesa que, según declaraciones previas de la vicealcaldesa Blanca López a EXPRESO, no se concretará en 2025.

Alberto Hidalgo, ciclista experimentado y vocero de Masa Crítica, compartió esta perspectiva, basándose en su experiencia y activismo. “Desde hace años venimos promoviendo la bici y la movilidad activa. De hecho, antes de la pandemia realizamos un desafío intermodal similar y también ganó la bicicleta. Puedo dar fe de la seguridad que ofrece la bici en comparación con otros modos”, afirmó.

Hidalgo fue crítico con la situación actual: “En Guayaquil vivimos una violencia vial terrible, una constante lucha por el espacio, y es bastante difícil porque no hay respeto hacia el ciclista ni al peatón. En Quito, por ejemplo, hay muchas más ciclovías y me muevo bastante tranquilo, a diferencia de en Guayaquil”. Calificó de "valientes" a quienes optan por la bicicleta en la ciudad: “Hoy los que la usamos somos los que nos hemos arriesgado a que nos puedan atropellar y tantas cosas que pasan en la vía. Hay que trabajar muchísimo”.

