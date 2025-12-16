Alberto Dahik presenta libro '25 años de la idola-rización' en la UEES

La Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES) acogió la presentación del libro 25 años de la idola-rización, del economista y exvicepresidente del Ecuador Alberto Dahik Garzozi, una obra que plantea una mirada crítica, académica y social sobre la dolarización, lejos de los discursos conmemorativos. Durante su intervención, Dahik fue enfático en rechazar la idea de celebrar este proceso. “Si yo tengo que cortarme la pierna porque si no me muero, no hago una fiesta para celebrar que me corté la pierna”, afirmó, al explicar que la dolarización fue una medida extrema ante una crisis profunda, no un éxito económico.

RELACIONADAS Análisis del impacto del IVA en las economías de los grupos prioritarios en Ecuador

Ante estudiantes, docentes y académicos, Dahik contextualizó el origen de la dolarización señalando que el problema del país nunca fue únicamente monetario. “El principal problema en nuestra sociedad es su falta de institucionalidad”, sostuvo, recordando que esa conclusión la formuló desde 1996. A su juicio, la ausencia de consensos políticos y la debilidad de las instituciones derivaron en una crisis de gobernabilidad que terminó arrastrando a la economía. “Estamos exactamente igual. Hoy no hemos avanzado”, dijo, al comparar el Ecuador de entonces con el actual.

Durante un diálogo académico en la UEES, Alberto Dahik planteó que la dolarización fue una medida extrema y advirtió que no garantiza desarrollo ni estabilidad por sí sola. Francisco Flores

Una obra que recopila información de tres décadas

Pesebres creativos y sostenibles se exhiben en la PUCE hasta el 6 de enero Leer más

El libro recopila artículos, ponencias y análisis elaborados a lo largo de casi tres décadas, muchos de ellos difundidos en espacios académicos. Dahik recordó que, durante años, advirtió que el país debía resolver primero sus problemas estructurales. “El Ecuador no tiene que ir a una caja de convertibilidad. Resuelvan sus problemas estructurales”, insistió. Sin embargo, hacia 1998, el deterioro económico lo llevó a una advertencia más contundente: “No hay tiempo”, una decisión que, según explicó, se tomó tarde y agravó la crisis bancaria y social de 1999.

Desde un enfoque académico, Dahik cuestionó uno de los mitos más arraigados en el debate público: que los países con moneda propia están condenados a la inflación. “Hemos hecho un mito que nos engaña”, señaló, al presentar comparaciones con países como Chile, Perú y Colombia. “No es verdad que los países que tienen monedas propias explotan en inflación”, afirmó, destacando que la estabilidad depende de instituciones sólidas y bancos centrales independientes, más que del régimen cambiario.

RELACIONADAS Mujeres directivas culminan formación internacional en liderazgo en ESPAE

Una crítica al manejo del dólar en el país

El economista también advirtió que la dolarización no garantiza crecimiento ni desarrollo social. “Un sistema cambiario es una herramienta. Punto”, enfatizó. “Si tengo una economía mal manejada, con cualquier sistema cambiario me va a ir mal”. Para sustentar su análisis, comparó los casos de Irlanda y Grecia, países sin moneda propia pero con resultados opuestos. “Irlanda hizo reformas profundas y creció; Grecia recibió más recursos y tardó más de una década en recuperarse”, explicó.

RELACIONADAS Expertos y estudiantes evalúan impacto del referéndum en Foro Ecotec 2025

En el plano social, Dahik fue crítico con la política fiscal del país. Reveló que entre 2010 y 2023 el Ecuador destinó más de 54 mil millones de dólares a subsidios a los combustibles. “Eso es dos veces y media el déficit habitacional del país”, advirtió. “Toda la deuda pública del Ecuador se ha ido a subsidiar combustibles”, afirmó, cuestionando que esos recursos no se hayan traducido en mejoras estructurales en vivienda, educación o salud.

Rosario Sánchez Bruno celebra 80 años de historia educativa en Guayaquil Leer más

Política salarial y laboral: impacto social

Finalmente, Dahik abordó la política salarial y laboral desde su impacto social. “¿Cómo puede el salario mínimo ser superior al salario promedio?”, se preguntó, al señalar que esta distorsión ha encarecido la mano de obra ecuatoriana. “Hemos transformado el trabajo en un bien carísimo que nadie quiere consumir”, sostuvo, advirtiendo que estas decisiones han incentivado la informalidad y debilitado el tejido social.

El libro 25 años de la idola-rización, disponible gratuitamente por decisión del autor y con el respaldo académico de la UEES, busca generar debate informado desde la academia hacia la sociedad. “La dolarización no es una vacuna contra todo”, concluyó Dahik. “Hay que hacer la tarea”, un mensaje dirigido a repensar el modelo económico del país más allá de dogmas monetarios.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? SUSCRÍBETE AQUÍ