Ver Boca Juniors vs Racing Club EN VIVO: Dónde y cuando ver el clásico

Boca Juniors no vence a Racing desde el 10 de marzo del 2024.

Boca Juniors recibirá a Racing Club de Avellaneda en La Bombonera por la fecha 6 de la Liga Profesional Argentina. El clásico entre dos de los equipos más tradicionales del fútbol argentino se jugará el viernes 20 de febrero a las 18:00 (hora de Ecuador).

Boca Juniors mantiene una racha negativa frente a Racing Club de Avellaneda en los últimos años. En los cinco encuentros más recientes, el Xeneize solo pudo imponerse en una ocasión ante el equipo dirigido por Gustavo Costas: una victoria, un empate y tres derrotas marcan la tendencia de cara a esta nueva edición del clásico.

Mientras Racing cuenta con esa estadística favorable ante Boca, la Academia no tuvo un arranque positivo en la Liga Profesional Argentina, ya que comenzó con tres derrotas consecutivas frente a Gimnasia y Esgrima La Plata (V), Rosario Central (L) y Tigre (V). Sin embargo, en sus dos presentaciones más recientes logró recuperarse en la tabla tras vencer a Argentinos Juniors (L) y Banfield (V).

En el historial general, el equipo Azul y Oro le saca una amplia ventaja en número de victorias a Racing Club de Avellaneda. Ambos clubes se han enfrentado en 298 partidos, con 127 triunfos para Boca Juniors, 99 para Racing y 73 empates.

¿Dónde y cuándo ver Boca Juniors vs Racing Club?

Este encuentro podría marcar un ascenso de Boca en la Zona A del fútbol argentino, mientras que una victoria de Racing ubicaría al equipo de Avellaneda entre los ocho primeros de la Zona B, desplazando a River Plate quien tendrá que jugar contra Vélez Sarsfield de visita el domingo 22 de febrero a las 5:15 (hora Ecuador).

El clásico entre Boca Juniors y Racing Club de Avellaneda queda pactado para el viernes 20 de febrero a las 18:00 (hora Ecuador), en el Estadio Alberto José Armando, más conocido como La Bombonera. El encuentro será transmitido por la señal de ESPN, y para los usuarios de Fanatiz y Disney+ Premium.

