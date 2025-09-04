Playoffs de Segunda Categoría en Ecuador: Así quedaron los 32avos de final 2025
Playoffs Ecuador 2025: Deportivo Quito, Liga de Portoviejo, Astillero FC y 62 equipos buscan ascenso a la serie B
El camino hacia la Serie B de Ecuador 2026 ha comenzado con gran intensidad y expectativa. Los zonales, también conocidos como 'playoffs' de Segunda Categoría, han reunido a 64 equipos de todo el país. Entre ellos históricos de la Serie A como Liga de Portoviejo, Olmedo, Deportivo Quito y Patria,
Así como nuevos aspirantes que buscan dejar huella, como Astillero FC, campeón de Segunda de Guayas, AV25 dirigido por Antonio Valencia, y Cuenca Junior, actualmente participante en la Copa Ecuador bajo la dirección de Roberto “La Tuka” Ordóñez.
Gustavo Alfaro rompe el silencio: duelo, dolor e ingratitud por su salida de EcuadorLeer más
Estas son todas las llaves de los zonales de Segunda Categoría
Los enfrentamientos de los 32avos de final prometen emoción, estrategia y largos viajes. Por ejemplo, Astillero FC deberá trasladarse desde Guayas hasta Shell, Pastaza, para enfrentar a La Cantera de Pastaza, mientras que la llave de mayor presencia de hinchada será Deportivo Quito vs. Exapromo Costa de Portoviejo, un choque que seguramente movilizará a numerosos hinchas.
Los partidos de ida se disputarán los días 13 y 14, mientras que los de vuelta se jugarán el 20 y 21. Las llaves quedaron definidas de la siguiente manera: Liga Deportiva de Cuenca vs. Real Puerto Quito; Atlético JBG vs. Atlético Manabí; Unión Deportivo Juvenil vs. Panamericana SD; Deportivo Quito vs. Exapromo Costa; 11 de Mayo vs. Atlético Samborondón; Dumanis vs. Sancor; Patrón Mejía vs. Atlético Wahiex; Primero de Mayo vs. San Pedro del Pongo; Huaquillas FC vs. Atlético Kin.
La segunda categoría une a Costa, Sierra y Oriente
Ade´más los partidos de: La Unión vs. Ciudadelas del Norte; Corinthians vs. Luz Valdivia; Independiente Azogues vs. Milagro FC; Juventud Italiana vs. Santa Elena SC; Río Aguarico vs. Santos FC; Astillero FC vs. La Cantera de Pastaza; Loja City vs. Liga de Portoviejo; Aviced vs. Patria; Baños Ciudad de Fuego vs. Aampetra; Africando SC vs. Santa Fe; Deportivo Santo Domingo vs. Cotopaxi; Insutec vs. Estrella Roja; Búhos ULRV vs. AV 25; Mineros SC vs. La Troncal.
Son 64 equipos y también se jugaran estos encuentros: Naranja Mekánica vs. Olmedo; Nazareno SC vs. Liga Deportivo Universitaria de El Carmen; Deportivo Ibarra vs. Ferrocarril Oeste; Guaranda FC vs. Politécnico; Santiago de Píllaro vs. Miguel Iturralde; Cuenca Juniors vs. Cantera Orense; Atlético Azogues vs. Pelileo SC; Daquilema vs. Provincia Verde y Anaconda vs. CS Patria.
Sin duda, estos enfrentamientos marcarán el inicio de una competencia apasionante, donde tradición, talento emergente y estrategias se cruzan en busca del ascenso a la Serie B, manteniendo a hinchas y medios al filo de la emoción en cada jornada.
Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!