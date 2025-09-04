Playoffs de Segunda Categoría en Ecuador: Así quedaron los 32avos de final 2025

Playoffs Ecuador 2025: Deportivo Quito, Liga de Portoviejo, Astillero FC y 62 equipos buscan ascenso a la serie B

Astillero FC campeón de Guayas jugará ante La Cantera de Pastaza.

El camino hacia la Serie B de Ecuador 2026 ha comenzado con gran intensidad y expectativa. Los zonales, también conocidos como 'playoffs' de Segunda Categoría, han reunido a 64 equipos de todo el país. Entre ellos históricos de la Serie A como Liga de Portoviejo, Olmedo, Deportivo Quito y Patria,

Así como nuevos aspirantes que buscan dejar huella, como Astillero FC, campeón de Segunda de Guayas, AV25 dirigido por Antonio Valencia, y Cuenca Junior, actualmente participante en la Copa Ecuador bajo la dirección de Roberto “La Tuka” Ordóñez.

Roberto La Tuka Ordóñez, jugador del Cuenca Jr. donde es el goleador. Cortesía

Estas son todas las llaves de los zonales de Segunda Categoría

Los enfrentamientos de los 32avos de final prometen emoción, estrategia y largos viajes. Por ejemplo, Astillero FC deberá trasladarse desde Guayas hasta Shell, Pastaza, para enfrentar a La Cantera de Pastaza, mientras que la llave de mayor presencia de hinchada será Deportivo Quito vs. Exapromo Costa de Portoviejo, un choque que seguramente movilizará a numerosos hinchas.

Los partidos de ida se disputarán los días 13 y 14, mientras que los de vuelta se jugarán el 20 y 21. Las llaves quedaron definidas de la siguiente manera: Liga Deportiva de Cuenca vs. Real Puerto Quito; Atlético JBG vs. Atlético Manabí; Unión Deportivo Juvenil vs. Panamericana SD; Deportivo Quito vs. Exapromo Costa; 11 de Mayo vs. Atlético Samborondón; Dumanis vs. Sancor; Patrón Mejía vs. Atlético Wahiex; Primero de Mayo vs. San Pedro del Pongo; Huaquillas FC vs. Atlético Kin.

La segunda categoría une a Costa, Sierra y Oriente

Ade´más los partidos de: La Unión vs. Ciudadelas del Norte; Corinthians vs. Luz Valdivia; Independiente Azogues vs. Milagro FC; Juventud Italiana vs. Santa Elena SC; Río Aguarico vs. Santos FC; Astillero FC vs. La Cantera de Pastaza; Loja City vs. Liga de Portoviejo; Aviced vs. Patria; Baños Ciudad de Fuego vs. Aampetra; Africando SC vs. Santa Fe; Deportivo Santo Domingo vs. Cotopaxi; Insutec vs. Estrella Roja; Búhos ULRV vs. AV 25; Mineros SC vs. La Troncal.

Deportivo Quito actual campeón de la segunda categoría de Pichincha. Cortesía

Son 64 equipos y también se jugaran estos encuentros: Naranja Mekánica vs. Olmedo; Nazareno SC vs. Liga Deportivo Universitaria de El Carmen; Deportivo Ibarra vs. Ferrocarril Oeste; Guaranda FC vs. Politécnico; Santiago de Píllaro vs. Miguel Iturralde; Cuenca Juniors vs. Cantera Orense; Atlético Azogues vs. Pelileo SC; Daquilema vs. Provincia Verde y Anaconda vs. CS Patria.

Sin duda, estos enfrentamientos marcarán el inicio de una competencia apasionante, donde tradición, talento emergente y estrategias se cruzan en busca del ascenso a la Serie B, manteniendo a hinchas y medios al filo de la emoción en cada jornada.

