Paula Torres y Jordy Jiménez, campeones del Nacional de Marcha en Machala

Con destacadas actuaciones, Paula Torres y Jordy Jiménez dominaron el Nacional de Marcha disputado en la ciudad orense

Machala acogió el fin de semana a los mejores marchistas del país en la primera competencia del año: el Campeonato Nacional que servirá para seleccionar al equipo que representará al país en el Mundial por Equipos de la disciplina, que se disputará en Brasilia, Brasil.

Entre los resultados más destacados estuvieron los becarios olímpicos tricolores Paula Torres y Jordy Jiménez, quienes se impusieron en la media maratón marcha 21 km, distancia oficial de World Athletics para este ciclo, rumbo a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Jordy cronometró 1 hora, 29 minutos, 2 segundos y 30 centésimas, por delante de su compatriota David Hurtado (1:29:25.40), quien pese a haber terminado primero fue penalizado con tiempo por una falta cometida en su última vuelta, razón por la cual Jiménez ascendió.

“Me voy muy contento de empezar así el 2026, tomando en cuenta que el 2025 fue un año muy extenso para mí”, dijo Jordy.

Ya en damas, la presencia de la medallista de bronce mundial Paula Torres cumplió los pronósticos esperados, tras imponerse en los 21k con 1:42:49.50, muy por delante de Myriam Jaramillo, quien fue segunda (1:53:12.20).

“Los eventos más importante que tenemos este año son el Campeonato Mundial de abril y los Juegos Suramericanos que será un poco más al final de año, ambas son competencias muy importantes en la que me gustaría participar”, acotó Torres.

Jordy Jiménez (C) posa junto al segundo y tercer puesto de la competencia. Cortesía

MARATÓN MARCHA

Además de los 21 km marcha, en el Campeonato Nacional se cumplió también la distancia de maratón (42.195 km), prueba que reemplaza desde este ciclo a los 35 km y, aunque la prueba no es olímpica, sí forma parte del Mundial por Equipos que se desarrollará este año en Brasil. Aquí, Jinson Calderon fue el más destacado en varones con tiempo de 3:15:51.00, mientras que en damas venció Nathaly León 3:36:28.89 con una destacada arremetida en los últimos kilómetros, cuando lideraba Johana Ordóñez.

El certamen también dio oportunidad a nuevas figuras de la marcha que se alistan para los torneo juveniles del año. Por ejemplo en los 10 km U20 varones se impuso Sebastián Barrera (45:08.53) y Katherine Barreto (49:30.61) lo hizo en damas.

Ya en los 5km U18 los ganadores fueron Daniel Beltrán (22:47.02) y Angie Llamuca (25:49.51).

El circuito se desarrolló en la avenida Pajonal en la Plaza Noah de Machala y gracias al apoyo de la Municipalidad del cantón y la gestión de la Federación Ecuatoriana de Atletismo. La competencia contó con la presencia del campeón olímpico Daniel Pintado, quien desarrolló una actividad deportiva con los niños aficionados a la disciplina.

