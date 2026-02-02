Noche Amarilla 2026: ¿Por qué el show de Barcelona SC dejó dudas en la hinchada?

La Noche Amarilla 2026 fue una fiesta para Barcelona SC. Artistas invitados de renombre como Grupo Galé, Zion (del dueto Zion y Lennox) y Droz (banda de rock) junto a la Orquesta Filarmónica de la ciudad de Guayaquil, hicieron vibrar la noche del sábado 31 de enero a la fanaticada amarilla con su música, que luego salió cabizbaja por el juego de su equipo ante el recién ascendido Guayaquil City.

RELACIONADAS Kendry Páez en River Plate ya tiene fecha y hora para debutar en el Apertura 2026

La pirotecnia y la música fueron un perfecto complemento para lo que sería el 'platillo principal' de la noche, el encuentro amistoso entre los toreros y Guayaquil City que cerró la celebración notan festejada.

Te puede interesar: Explosión Azul 2026: ¿Emelec hará su presentación y la Copa del Pacífico?

Lo que debía ser una noche tranquila qu mantendríael ritmo de la algarabía del pueblo barcelonés, terminó en decepción y dudas, ya que Barcelona cayó derrotado 0-1 ante Guayaquil City, quienes con gol de Edison Mero se llevaron los flashes de la noche, quitándole un poco de protagonismo al 'Pipa' Benedetto, el ex delantero de Boca Juniors recién llegado a la 'Perla del pacífico'.

¿Los nuevos fichaje son la solución?

Los nuevos atacantes de Barcelona SC mostraron poco en la Noche Amarilla. Carlos Klinger

Liga de Quito gana más de 6 millones por la venta de Nilson Angulo a Sunderland Leer más

En 90 minutos un gran número de hinchas barcelonistas aspiraron aires de decepción, aún recordando la temporada pasada en la que el equipo no pudo clasificar directamente a fase de grupos de Copa Libertadores pese a tener ventaja sobre su máximo perseguidor (Liga de Quito) en algunas ocasiones.

Ahora, pensando en el 2026, la directiva encabezada por Antonio Álvarez 'sacó la chequera' y completó la mayor parte de su cuota de extranjeros con nuevos deportistas como: Javier Báez, Matías Lugo, Milton Céliz, Tomás Martínez, Sergio Núñez y Darío Benedetto.

Cuatro de los seis nuevos jugadores de la plantilla pudieron debutar en la Noche Amarilla, mientras que Benedetto miró todo desde la banca y Lugo aún esperaba ser anunciado (dicho anuncio se dio el 2 de febrero, dos días después).

Para los hinchas, el rendimiento de algunos extranjeros fue cuestionable, llegando a criticar en redes sociales a alguno de ellos, siendo el más nombrado Sergio 'Toto' Nuñez, el recién llegado delantero uruguayo desde Liverpool (URU), hasta llamándolo 'Alérgico al gol'.

El alergico al gol..ya sabia yo que algunos extranjeros no daran la talla... Es una pena.. Y el Dt que sde deje de vender Humo. — Andres Oliveros (@dark8duke) February 1, 2026

En cuanto al juego, los locales lanzaron en múltiples centros al área que fueron repelidos por los arqueros del 'City guayaquileño', conectando en pocas ocasiones con los atacantes, los cuales aún así no llegaban a generar peligro en el área de los invitados. Los 'Ciudadanos' se fueron sintiendo cada vez más cómodos hasta que Edinson Mero tiró un 'misil' con la pierna izquierda que tumbó las arañas en el pórtico de Jose Contreras y ponía a su equipo adelante en el marcador.

En Ecuador no existe fiesta sin sorpresa, y en la Noche Amarilla la sorpresa fue Sergio Núñez, pero para mal. El delantero uruguayo desperdició una jugada en la que solo tenía que empujar el balón al arco vacío del 'City', pero el balón le hizo un extraño y terminó pegando en el poste del arco de Gilmar Napa.

Así terminó la Noche Amarilla 2026, con el público dubitativo, saliendo de las oscuras inmediaciones del Estadio Monumental a las 12:20 a.m. y con una sensación de insatisfacción, ya que el broche de oro de la tarde/noche sin duda hubiera sido una victoria de Barcelona SC.

Resumen del partido

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!