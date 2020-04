Los momentos clave de la crisis institucional de la Ecuafútbol

La Federación Ecuatoriana de Fútbol cumplirá la semana más movida desde que Francisco Egas fue nombrado como su presidente. ¿La razón? La decisión de una parte del Directorio, que decidió una reestructuración para poner a Jaime Estrada como el nuevo presidente.

EXPRESO te presenta la cronología de lo que, por ahora, aparece como una crisis institucional y que solo la FIFA y la Conmebol tendrán la última palabra.

24 de abril de 2020: Parte del Directorio anuncia una reestructuración

Mediante un comunicado firmado por seis vocales del Directorio (son nueve en total) Edison Ugalde, Amílcar Mantilla, Carlos Galarza, Vicente Mantilla, Alfonso Murillo y Jaime Estrada se anuncia una reestructuración del Directorio y varias acusaciones contra Egas. Se nombra a Estrada como presidente, Galarza como vicepresidente y Egas como tercer vocal.

25 de abril de 2020: El Secretario General de la Ecuafútbol acepta los cambios y algunos clubes se pronuncian

En un documento membretado y firmado por Gustavo Silikovich, secretario general de la FEF, se hace oficial el ingreso del informe producido en la reunión de directorio del 24 del abril de 2020 y se reconoce a Estrada como presidente. Mientras, Francisco Egas asegura que sigue cumpliendo con esa función. Emelec, Guayaquil City, Delfín y Técnico Universitario emitieron publicaciones en redes sociales aceptando la invitación al diálogo de Estrada y le desearon éxitos en sus funciones. Esteban Paz de Liga de Quito y Miller Salazar de Macará lo califican como un golpe. Lucía Vallecilla se mantiene neutral hasta ver los documentos.

26 de abril: Egas envía carta a la Secretaría del Deporte y aparecen más apoyos a Estrada

Francisco Egas envía una carta a la Secretaría del Deporte consultando si existe la figura de reestructuración del directorio, de acuerdo al Estatuto de la FEF, si el presidente de la FEF puede ser juzgado por el Congreso y solicita que no tramite cambios en el directorio de la FEF.

Éxitos en sus nuevas funciones como Presidente 🤝.

Siempre estaremos prestos para buscar soluciones en beneficio del fútbol ecuatoriano 🇪🇨. https://t.co/fntYT4Pw1u — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) April 26, 2020

27 de abril: Reuniones de trabajo con LigaPro y primera declaración de la Secretaría del Deporte

Jaime Estrada como presidente de la FEF se reunió con integrantes de la LigaPro, incluyendo al presidente Miguel Ángel Loor para unificar los protocolos sanitarios, estos serán enviados a los cuerpos médicos de cada club. Por otro lado, la Secretaria del Deporte, Andrea Sotomayor, aseguró que en sus registros solo consta Francisco Egas como presidente de la Ecuafútbol.

Hoy citamos a @LigaProEC para unificar los protocolos sanitarios, estos serán enviados a los cuerpos médicos de cada club. En la reunión los presidentes Jaime Estrada, Miguel Loor junto a Gustavo Silikovich, Alberto Diaz, W. Poveda, D. Constante y los doctores E. Vera y P. Tipan pic.twitter.com/psKGrwT69k — FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) April 27, 2020

28 de abril: Convocatoria a Congreso Extraordinario y charla con Jordi Cruyff

La Federación Ecuatoriana de Fútbol convoca a un Congreso Extraordinario para el 1 de mayo de 2020. El único punto a tratarse es conocer, aprobar o reprobar la reestructuración del directorio. Por su parte, Carlos Galarza dijo que ya se comunicó con el seleccionador Jordi Cruyff para tranquilizarlo, pero advertirle que tendrán que conversar sobre su contrato.

FEF convoca a Congreso Extraordinario de Fútbol Profesional pic.twitter.com/mh3HZJ8cKi — FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) April 28, 2020

29 de abril: Licencia para Gustavo Silikovich, AFNA se opone a la convocatoria y Saltos Guale da la bendición

El 29 de abril de 2020, el secretario general de la Ecuafútbol, Gustavo Silikovich pide una licencia por ocho días aduciendo que recibió amenazas. Por otro lado, la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha emite un comunicado desconociendo la convocatoria al Congreso Extraordinario y a la reestructuración del Directorio. Por su parte, Guillermo Saltos Guale, director del departamento legal de la FEF, avaló la presidencia de Estrada.

30 de abril: FIFA y Conmebol se pronuncian, la Secretaría del Deporte responde a Egas y la FEF responde a Conmebol

El 30 de abril de 2020 FIFA y Conmebol emitieron un comunicado conjunto asegurando que por ahora no están en condiciones de emitir un juicio definitivo y que reconocen a Francisco Egas como el presidente de la FEF. Las decisiones que se tomaron el 24 de abril y lo que suceda en el Congreso Extraordinario no tendrán validez mientras no reciban el visto bueno de estas entidades, para ello, la FEF deberá enviar toda la documentación. Por su parte, la Secretaría del Deporte responde a las inquietudes de Egas y le dice que en el Estatuto no existe la figura de reestructuración del Directorio, que sus acciones sí pueden ser juzgadas por el Congreso y que no pueden oponerse a inscribir a un nuevo directorio de la FEF, pero que primero deben verificar que el procedimiento previo sea legal.

Conmebol y FIFA emitieron un comunicado en conjunto para explicar su postura ante lo que sucede en la FEF Internet

La FEF, por su parte dirige una carta a la Conmebol, en la que básicamente asegura que seguirá con el Congreso Extraordinario y que presentará los documentos para que sean analizados en ese organismo y en FIFA. De paso, reclama la libertad de acción dentro de los parámetros que permite la ley y los estatutos.