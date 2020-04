Gustavo Silikovich, secretario de la FEF, con licencia de 8 días por supuestas amenanzas

El Congreso Extraordinario de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) que se celebrará el viernes para definir si Francisco Egas o Jaime Estrada presiden este organismo, no contará con el aporte de Gustavo Silikovic, secretario de la FEF. Esto, a causa de una supuestas amenanzas que habría recibido el funcionario.

Carlos Galarza, miembro del directorio de la Ecuafútbol manifestó a radio Cobertura que Silikovich pidió una licencia de ocho días a raíz de las amenazas que se dieron en su contra.

"Gustavo Silikovich recibió amenazas anónimas y por eso no me contestaba los mensajes. Desde hoy, él no estará participando en la FEF. Se le dio una licencia de 8 días de permiso", expresó Galarza, quien es uno de los seis directivos que votaron en el directorio de la Ecuafútbol para relegar a la tercera vocalía a Egas y colocar a Estrada en la presidencia del ente regidor del balompié nacional.

Cabe recordar que Silikovich fue contratado por Egas debido a su experiencia en Argentina, donde trabajó en las oficinas de River Plate, durante varios años, logrando numerosos éxitos profesionales con el conjunto millonario.

Galarza, por su parte, contó que la FEF apoyará a Silikovich en caso de querer llevar el tema ante jueces nacionales. “Nosotros vamos a apoyar a Gustavo en el caso de que quiera poner una demanda”, manifestó el directivo.