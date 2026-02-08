Messi en Guayaquil: denuncias y malestar por experiencia VIP en el Barcelona vs Inter

Hinchas que pagaron 550 dólares afirmaron que los beneficios de la localidad Messi Experience se incumplieron

Lionel Messi y Rodrigo De Paul festejando el gol del '10' en el estadio Monumental.

La expectativa por ver a Lionel Messi en Guayaquil durante El Partido de la Historia entre Barcelona SC e Inter Miami dejó un "sabor amargo" en parte de los aficionados. Los hinchas que adquirieron la exclusiva localidad 'Messi Experience', la entrada más costosa del evento, expresaron su desilusión tras el encuentro disputado en el estadio Monumental.

Según el portal oficial elpartidodelahistoria.ec, el paquete premium tenía un precio de $ 550 e incluía varios beneficios como: acceso a zonas de descanso, barra libre de bebidas y alimentos hasta agotar stock, gafete conmemorativo y merchandising oficial. Sin embargo, varios asistentes aseguraron que la experiencia no cumplió con lo prometido.

El astro argentino Lionel Messi fue protagonista en su noche del Partido de la Historia. Miguel Canales / Extra

Reclamos de hinchas

Max Aguayo, quien asistió a la Messi Experience, afirmó para EXPRESO que de "exclusivo no tuvo nada" pues esa localidad VIP y la Tribuna Oeste "estaban en la misma localidad sin ninguna separación".

Agregó que "en la fila solo podías tomar una cola, una cerveza, un Powerade o una hamburguesa. ¡Solo una!. Si querías volver a tomar otra, tenías que volver a hacer esa fila mostrando tu entrada digital. Subí al minuto 40 del primer tiempo y solo habían nuggets. Súper 'turro'. No fue experiencia VIP. Al menos esperaba que hayan meseros y no comerciantes vendiendo en la localidad cuando se acabaron las bebidas".

Por su parte, otro aficionado que asistió a esa misma localidad y prefirió la reserva de su nombre, comentó: "A los que pagamos 550 dólares nos estafaron porque la acción era ir al estadio, sentarte en un asiento que compartía la misma vista que la tribuna de al frente, que era muchísimo más barata. La única diferencia es que ellos no tenían comida gratis".

Usuarios de la red social X (antes Twitter) compartieron críticas y denuncias tras el partido. El usuario Carlos Jara (@Carlosmirandadaj_) calificó la experiencia como una “estafa”, señalando que los beneficios ofrecidos no estuvieron a la altura del costo pagado.

“Un bolso y una bufanda de porquería. Se nos dijo que iba a ser ‘una experiencia diferente’ pero fue un fiasco total”, escribió el aficionado, quien además cuestionó directamente al organizador del evento, Daniel Molina.

En otro video publicado por la cuenta de Ángel Barrera (@AngelBarre20), se observan reclamos de hinchas provenientes de distintas ciudades del país. Uno de ellos, que viajó desde Cuenca, manifestó su inconformidad al considerar excesivo pagar cerca de 500 dólares por una ubicación que, según su versión, no ofrecía ventajas reales frente a otras localidades.

La gente se siente estafada 📌

Hoy la gente que pago un buen billete para vivir la Messi Experience se siente estafada. No obtuvieron lo que se les prometió, los tienen esperando el carro sin resguardo policial. Todo mal!!!! #Barcelona #InterMiamiCF @DanielMolinaOk pic.twitter.com/hauQY2gfeX — Ángel Barrera (@AngelBarre20) February 8, 2026

Entre las críticas también se mencionó la ausencia del artista colombiano Blessd, anunciado previamente como invitado internacional del espectáculo. Su presentación no se concretó durante la jornada deportiva, que finalizó con un empate 2-2 entre Barcelona SC e Inter Miami.

Durante el lanzamiento del evento, realizado en diciembre de 2025, el organizador Daniel Molina destacó que la 'Messi Experience' ofrecería cercanía con la cancha, ingreso por accesos exclusivos, alimentos y bebidas ilimitadas y un trato VIP para los asistentes.

Hasta el momento de esta publicación, la organización del evento no ha respondido a las consultas realizadas por EXPRESO sobre las denuncias de supuestas irregularidades o posibles pronunciamientos frente al malestar de los aficionados.

