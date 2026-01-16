Lisandro Alzugaray y el adiós a Liga de Quito: "Me voy feliz"

El atacante argentino se despidió públicamente y confirmó que es el nuevo refuerzo de un gran club peruano

Lisandro Alzugaray celebra uno de los goles de Liga de Quito ante Palmeiras.

Lisandro Alzugaray, atacante argentino que jugó para Liga de Quito desde la temporada 2023 y logró alzar dos LigaPro, una Copa Sudamericana y una Supercopa Ecuador, se despidió este viernes 16 de enero de Ecuador para continuar su carrera en el fútbol peruano.

RELACIONADAS Liga de Quito e Independiente del Valle dominan mercado de fichajes de LigaPro 2026

En una rueda de prensa que tomo por sorpresa a más de uno, Alzugaray le dijo adiós a sus compañeros e hinchas 'Albos', agradeciéndoles por el cariño durante las tres temporadas que el atacante jugó para los capitalinos.

“Me voy feliz, porque en este tiempo logramos 4 títulos en 3 años y es para resaltar, no es fácil. Agradecer a la hinchada que me ha bancado en muchos momentos”, precisó.

Además agregó sus deseos 2026 para su hoy exequipo: “Ojalá que este año sea muy bueno para el club, esperemos que este año se puedan cumplir los objetivos que no se cumplieron el año pasado”. acotó entre lágrimas.

Te puede interesar: Audiencia entre Emelec y Viceministerio del Deporte: ¿Está en riesgo Jorge Guzmán?

Durante la entrevista, se confirmó que su destino sería un gigante del fútbol peruano, Universitario de Deportes, club que ya se llevó a Javier Rabanal (ex DT de IDV), quien fue el que pidió a Lisandro Alzugaray para el equipo 'Crema' después de enfrentarlo en la temporada 2025.

𝗔𝗟𝗭Ⓤ𝗚𝗔𝗥𝗔𝗬 𝗦𝗘 𝗣𝗢𝗡𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗥𝗘𝗠𝗔 🔝💛



Lisandro Alzugaray es nuevo refuerzo del único grande del Perú.



¡A defender con garra esta sagrada camiseta! 💪 pic.twitter.com/SmdltUErZS — Universitario (@Universitario) January 16, 2026

Fuga de talento de Ecuador hacia Perú

Oficial: Alan Minda es nuevo jugador de Atlético Mineiro Leer más

En el marco del mercado de fichajes de inicio de temporada 2026, varios futbolistas que participaron en la LigaPro Serie A ecuatoriana durante la campaña 2025 han sido incorporados por clubes de la Liga 1 de Perú.

RELACIONADAS COE y Fedeguayas enfrentados por toma de instalaciones

Entre los casos confirmados destaca Jonathan Betancourt, quien aportó en ataque en etapas recientes del fútbol ecuatoriano (incluyendo Liga de Quito, Barcelona SC y Aucas). Fue fichado por FC Cajamarca, equipo recién ascendido a primera división peruana.

Otro movimiento relevante es el de Kevin Becerra, defensor central titular en Libertad FC durante la LigaPro 2025 (apenas se perdió cuatro fechas). Cienciano del Cusco lo contrató para reforzar su zaga y disputar la Copa Sudamericana.

Adolfo Muñoz, extremo ecuatoriano conocido como "Picante", también se sumó a la lista de jugadores procedentes de la LigaPro 2025 que emigraron a la Liga 1 peruana para la temporada 2026. El atacante, quien disputó la campaña 2025 con Macará (donde fue figura en ataque por su velocidad y desequilibrio por banda izquierda), fue anunciado oficialmente por Universidad Técnica de Cajamarca (UTC) como nuevo refuerzo.

RELACIONADAS Así fue la visita de Justin Lerma a Borussia Dortmund antes de su fichaje definitivo

Por ultimo, Lisandro Alzugaray también jugará la venidera temporada en la Liga 1 del fútbol peruano, dando a notar una superioridad económica y de proyección en el vecino país del sur.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!