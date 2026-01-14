Oficial: Alan Minda es nuevo jugador de Atlético Mineiro

Minda llegó a su nuevo club y será compañero de su 'tocayo', Alan Franco

El atacante ecuatoriano Alan Minda, de 22 años, se incorporó oficialmente al Atlético Mineiro en enero de 2026 procedente del Cercle Brugge de Bélgica. El club mineiro anunció el acuerdo tras negociaciones exitosas, con el jugador llegando a Belo Horizonte para realizar exámenes médicos y firmar contrato por cinco temporadas.

Minda fue revelado en las divisiones inferiores del Independiente del Valle en Ecuador y llegó al fútbol europeo en julio de 2023. En el Cercle Brugge, disputó partidos en la Jupiter Pro League belga y competiciones europeas, destacando por su velocidad y capacidad en el uno contra uno. El traspaso se concretó en una operación valorada alrededor de 7 millones de euros, según reportes especializados.

En su último club, durante la temporada 2025/2026 en la Pro League, Alan Minda jugó 17 partidos con el Cercle Brugge. Acumuló 970 minutos en cancha, registró 3 goles y aportó 2 asistencias. Su rendimiento mostró una contribución ofensiva constante, aunque con un promedio de minutos por encuentro que reflejaba rotación en el equipo belga.

𝑨𝒍𝒂𝒏 𝑴𝒊𝒏𝒅𝒂 é 𝑮𝒂𝒍𝒐! ⚫⚪



Com 22 anos e convocações constantes para a Seleção do Equador, o atleta chega ao Galo após passagem pelo Cercle Brügge, da Bélgica! 🇪🇨



Contrato válido por 5 anos! Pra cima, garoto! 🚀 pic.twitter.com/TXzpKUqtr5 — Atlético (@Atletico) January 14, 2026

El 'Ecuagalo' del Brasileirão

El Atlético Mineiro cuenta en 2026 con una notable presencia ecuatoriana en su plantel, conformado por tres jugadores de la selección tricolor bajo la dirección de Jorge Sampaoli. Alan Franco se mantiene como referente en el mediocampo desde su llegada en 2020, mientras que las incorporaciones recientes de Alan Minda y la muy posible llegada de Ángelo Preciado han completado un tridente compatriota que genera expectativas en el Brasileirão.

Alan Franco, de 27 años, es el más experimentado del grupo tras superar los 170 partidos oficiales con el Galo. Hasta finales de 2025 acumula 4 goles y 18 asistencias en total.

Alan Minda, extremo derecho de 22 años, llegó en enero de 2026 procedente del Cercle Brugge de Bélgica por alrededor de 7 millones de euros, firmando por cinco temporadas. En su última campaña en la Pro League belga jugó 17 partidos, sumó 970 minutos, anotó 3 goles y dio 2 asistencias.

Ángelo Preciado, lateral derecho de 27 años, se unirá al Atlético Mineiro en los próximos días. El defensor busca mayor continuidad en Brasil de cara al Mundial 2026, sumándose a Franco y Minda para fortalecer la banda derecha y el sector ofensivo del Atlético Mineiro en la Serie A.

