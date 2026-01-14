Félix Torres al Inter de Porto Alegre: ¿por qué deja el Corinthians?
De suplente en Corinthians a nueva apuesta del Inter: el giro en la carrera de Félix Torres
Félix Torres cambia de orilla, pero no de país. El zaguero ecuatoriano, que llegó a Brasil con cartel de refuerzo y terminó perdiéndose entre suplencias, es nuevo jugador del Internacional de Porto Alegre para la temporada 2026. El visto bueno del Corinthians abrió una puerta que ya parecía cerrada para el defensor tricolor, quien llevaba meses mirando los partidos desde lejos, más desde el banco que desde el césped.
La negociación avanzó con cautela. El “Timao” aceptó cederlo hasta finales de este año, con una opción de compra ya fijada y salarios compartidos. Nada está firmado todavía; los papeles, los tiempos y la burocracia brasileña siguen jugando su propio partido. Pero el acuerdo está encaminado y el destino, definido.
Ya no era tomado en cuenta
Torres había perdido terreno en el Parque São Jorge. Su último partido fue el 7 de diciembre del 2025, ante Juventude. Después, cuatro convocatorias donde no fue tomado en cuenta ni en la nómida: el ecuatoriano sentado en el banquillo, incluso cuando Corinthians enfrentó a Ponte Preta por el Paulista. El espacio se redujo, la confianza también.
El punto de quiebre llegó en 2025. En la final del Campeonato Paulista ante Palmeiras, Torres concedió un penalti y minutos después vio la tarjeta roja. Fue una noche pesada, de esas que marcan carreras. Desde ahí, pasó de alternativa a última opción. El fútbol, implacable, no espera.
Arrancó en Liga de Portoviejo
Internacional aparece como un nuevo comienzo. Un club grande, exigente, pero con necesidad de orden defensivo. Para Torres, es volver a empezar sin salir de Brasil. Y para Ecuador, recuperar a un central que supo crecer desde Liga de Portoviejo, maduró en Barcelona SC y se consolidó en Santos de México antes de esta etapa gris en Corinthians. A veces, cambiar de camiseta es la única manera de volver a ser jugador.
