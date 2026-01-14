Félix Torres al Inter de Porto Alegre: ¿por qué deja el Corinthians?

De suplente en Corinthians a nueva apuesta del Inter: el giro en la carrera de Félix Torres

Félix Torres cambia de orilla, pero no de país. El zaguero ecuatoriano, que llegó a Brasil con cartel de refuerzo y terminó perdiéndose entre suplencias, es nuevo jugador del Internacional de Porto Alegre para la temporada 2026. El visto bueno del Corinthians abrió una puerta que ya parecía cerrada para el defensor tricolor, quien llevaba meses mirando los partidos desde lejos, más desde el banco que desde el césped.

La negociación avanzó con cautela. El “Timao” aceptó cederlo hasta finales de este año, con una opción de compra ya fijada y salarios compartidos. Nada está firmado todavía; los papeles, los tiempos y la burocracia brasileña siguen jugando su propio partido. Pero el acuerdo está encaminado y el destino, definido.

Félix Torres era titular fijo en la defensa de Corinthians. Tomada de @Corinthians

Ya no era tomado en cuenta

Keny Arroyo se sincera sobre Cruzeiro, Europa y Ecuador: “He vuelto a sonreír” Leer más

Torres había perdido terreno en el Parque São Jorge. Su último partido fue el 7 de diciembre del 2025, ante Juventude. Después, cuatro convocatorias donde no fue tomado en cuenta ni en la nómida: el ecuatoriano sentado en el banquillo, incluso cuando Corinthians enfrentó a Ponte Preta por el Paulista. El espacio se redujo, la confianza también.

RELACIONADAS Willian Pacho supera a Messi y Neymar con récords de títulos en el PSG de Francia

El punto de quiebre llegó en 2025. En la final del Campeonato Paulista ante Palmeiras, Torres concedió un penalti y minutos después vio la tarjeta roja. Fue una noche pesada, de esas que marcan carreras. Desde ahí, pasó de alternativa a última opción. El fútbol, implacable, no espera.

Arrancó en Liga de Portoviejo

Internacional aparece como un nuevo comienzo. Un club grande, exigente, pero con necesidad de orden defensivo. Para Torres, es volver a empezar sin salir de Brasil. Y para Ecuador, recuperar a un central que supo crecer desde Liga de Portoviejo, maduró en Barcelona SC y se consolidó en Santos de México antes de esta etapa gris en Corinthians. A veces, cambiar de camiseta es la única manera de volver a ser jugador.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!