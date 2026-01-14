Transmisión EN VIVO de Senegal vs Egipto: alineaciones del juego por Copa Africana

Senegal y Egipto chocan EN VIVO en las semifinales de la Copa Africana de Naciones, en un duelo decisivo rumbo a la final

La Copa Africana de Naciones entra en su recta decisiva y este miércoles 14 de enero de 2026 se vivirá un auténtico partidazo. Senegal y Egipto se enfrentan EN VIVO en las semifinales, con el objetivo de sellar su boleto a la gran final del torneo continental.

El encuentro se disputará desde las 12:00 (hora de Ecuador) en el Estadio de Tánger, en Marruecos. La expectativa es máxima, ya que ambos equipos llegan con planteles estelares y un alto nivel futbolístico.

Senegal, con poder ofensivo de primer nivel

Senegal, dirigida por el técnico Pape Thiaw, afronta esta semifinal con su mejor nómina disponible. Los Leones de la Teranga confían en su potencia ofensiva y experiencia internacional para dar el golpe y avanzar a la final.

Mané ha sido una de las figuras de Senegal en la Copa Africana de Naciones. Cortesía

El ataque senegalés estará comandado por Sadio Mané, acompañado por Nicolas Jackson e Iliman Ndiaye, un tridente que promete velocidad, desequilibrio y gol.

Alineación de Senegal: Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf; Diarra, I. Gueye, P. Gueye; Mané, Ndiaye y Jackson.

Egipto apuesta a Salah y Marmoush

En la otra vereda aparece Egipto, uno de los máximos ganadores históricos de la Copa Africana de Naciones. El equipo del entrenador Hossam Hassan buscará imponer su jerarquía y experiencia en instancias decisivas.

Los Faraones serán liderados por su máxima estrella, Mohamed Salah, quien compartirá el protagonismo ofensivo con Omar Marmoush, formando una dupla temible para cualquier defensa.

Alineación de Egipto: El Shenawi; Hany, Ibrahim, Rabia, Fatouth; Abdelmaguid, Ateya, Fathy, Ashour; Marmoush y Salah.

Mohamed Salah (i) comandará la ofensiva de Egipto. Cortesía

Dónde ver EN VIVO Senegal vs Egipto

En Sudamérica, a excepción de Colombia, el partido entre Senegal y Egipto se podrá ver EN VIVO y gratis a través del canal oficial de YouTube de Claro Sports, una excelente opción para no perderse ningún detalle de esta semifinal.

Lo que viene para el ganador

El vencedor de esta llave se enfrentará en la gran final al ganador del duelo entre Nigeria y Marruecos, que también se jugará este lunes 14 de enero de 2026, desde las 15:00 (hora de Ecuador).

Sigue EN VIVO Senegal vs Egipto

