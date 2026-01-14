Senegal vs Egipto: Alineaciones y dónde ver EN VIVO Copa Africana de Naciones

La selección de Senegal será comandada por Sadio Mané, mientras que Egipto por Mohamed Salah

Senegal y Egipto protagonizarán uno de los partidos más esperados de la Copa Africana de Naciones, cuando se enfrenten en las semifinales del torneo con el objetivo de avanzar a la gran final.

(Te invito a leer: Emelec empezará con tres puntos menos la LigaPro 2026: FEF sancionó al Bombillo)

El partido entre Senegal y Egipto se disputará este miércoles 14 de enero de 2026, desde las 12:00 (hora de Ecuador), en el Estadio de Tánger, ubicado en Marruecos.

Senegal llega con equipo estelar a la semifinal

La selección de Senegal, dirigida por el entrenador Pape Thiaw, arriba a este compromiso con un equipo estelar y una ofensiva temible.

Mané ha sido una de las figuras de Senegal en la Copa Africana de Naciones. Cortesía

Los Leones de Teranga confían en el talento y la experiencia de Sadio Mané, acompañado por Nicolas Jackson e Iliman Ndiaye, quienes comandarán el ataque en busca del gol que los acerque a la final.

Moisés Caicedo deslumbra como capitán de Chelsea y respalda elogio de Liam Rosenior Leer más

La alineación de Senegal: Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf; Diarra, Idrissa Gueye, Pape Gueye; Mané, Ndiaye y Jackson.

Egipto confía en Salah y Marmoush para llegar a la final

En la otra vereda estará Egipto bajo la conducción técnica de Hossam Hassan. Los “Faraones” depositan sus esperanzas en el liderazgo y la jerarquía de Mohamed Salah y en el aporte ofensivo de Omar Marmoush.

La alineación de Egipto: El Shenawi; Hany, Ibrahim, Abdelmaguid, Rabia; Fatouh, Ateya, Fathy, Ashour; Marmoush y Salah.

El ganador de esta llave de semifinales se enfrentará en la final al vencedor del duelo entre Nigeria y Marruecos, que se jugará también el 14 de enero de 2026, desde las 15:00 (hora de Ecuador).

Mohamed Salah (i) comandará la ofensiva de Egipto. Cortesía

Dónde ver EN VIVO la Copa Africana de Naciones en Sudamérica

Para los aficionados de Sudamérica, a excepción de Colombia, los partidos de la Copa Africana de Naciones se transmiten EN VIVO y gratis a través del canal de YouTube de Claro Sports.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!