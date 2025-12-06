Joao Rojas retorna a la titular y deja fuertes reflexiones sobre Barcelona 2025

Joao Rojas reaparece listo para competir y dejar su sello. Habla de los roces en la cancha, del nuevo ambiente en el club

Joao Rojas está de vuelta. El ofensivo de Barcelona SC superó la dolencia que lo marginó del partido ante Libertad en Loja y el 7 de diciembre reaparecerá frente a Universidad Católica, desde las 16:30, en el estadio Monumental. En paralelo a su regreso, el jugador ha mantenido una intensa actividad con su Fundación Joao Rojas, pero se tomó un tiempo para conversar con EXPRESO de varios temas que lo rodean dentro y fuera de la cancha.

Los golpes y el partido ante Liga

En su último encuentro, ante Liga de Quito, Rojas tuvo un choque fuerte con Lionel Quiñónez. Sobre el temor de que los rivales busquen lastimarlo o intimidarlo, fue directo: "El golpe fue en el primer tiempo y yo después continué jugando sin ningún problema, pero obviamente después, ya frío al terminar el partido, un poco de dolor y bueno", contó. Asegura que entiende que estos roces “son parte del fútbol” y que mentalmente está preparado para enfrentar rivales que intenten golpearlo: nada lo saca de foco.

Rojas impulsa su Fundación para brindar apoyo social y médico a jóvenes con recursos limitados. CARLOS KLINGER

La hinchada, el termómetro del 2026

Rojas siente que algo se está moviendo en Barcelona y que la gente lo percibe. "El que el hincha de Barcelona empieza a conectarse hace que todo fluya más rápido", dijo. Para él, ese ambiente positivo fue “el punto de quiebre” y se refleja en un equipo que viene haciendo cosas buenas desde hace semanas. El ofensivo mira con ilusión lo que viene: "Ojalá pueda ser el inicio de un 2026 mejor".

“No soy un personaje”

Sobre esa figura mediática que suele rodearlo, Rojas fue contundente: "Ahora me preocupo por ser más que un jugador de fútbol, soy un deportista. El jugador es hasta cuando sale de la cancha, luego me manejo como un deportista en todo sentido, desde lo que como hasta lo que tengo que hacer".

Añadió que esa separación entre el futbolista y el deportista es clave en su vida: "Cuando me pongo el uniforme, esa faceta termina cuando salgo del partido. Ahí vuelvo a ser un deportista de alto rendimiento y eso también incide en el comportamiento".

Su gol y una verdad dura

En su retorno tras la lesión, Rojas marcó un gol que tuvo un mensaje directo para la gente: "Intentar que el hincha vuelva a sentirse identificado con un plantel en su centenario... tenía muchas esperanzas y no logra ser campeón porque la realidad es que ese objetivo no lo vamos a poder lograr".

Joao Rojas y un golpe que hizo asustar a sus compañeros. FREDDY RODRIGUEZ

Y añadió una reflexión fuerte: "Tenemos la posibilidad de haber perdido solo con uno, que fue Independiente, y se lo merece porque ha hecho un año espectacular".

También fue autocrítico con el Barcelona 2025: "Jugamos para ganar, jugamos para ser campeones, y hay una etapa de tu vida en la que ya no quieres perder. Si no eres campeón, para Barcelona y para mí, es perder".

La Fundación y su compromiso social

Rojas cerró con un mensaje sobre su labor social, un proyecto que lo mueve tanto como el fútbol: "Lo único que trato de hacer en lo social es devolver eso que me dieron o que no tuve. Quiero darle un trato especial a chicos que no tienen la posibilidad de tener el mismo tratamiento en la parte social y, en especial, en la salud", expresó.

