Barcelona SC: ¿Felipe Caicedo en búsqueda de la presidencia torera?

Una respuesta de Felipe Caicedo (ex jugador del Manchester City, Lazio, Inter y Barcelona SC) en la red social 'X', trajo este viernes 16 de enero la ilusión al pueblo canario. Pasó en horas de la mañana, luego de que el destacado ex delantero de la selección ecuatoriana de fútbol actualizó su foto de perfil en la ya mencionada plataforma.

Entre comentarios de agradecimiento y elogios hacia el deportista, existió uno que llamó la atención de Caicedo, el cual era una pregunta un poco llamativa hacia el mismo y con su faceta como empresario.

El tweet que contestó Felipao iba de parte de un hincha de Barcelona SC, el cual le consultó "¿para cuando presidente de la FEF?", tomando en cuenta que las elecciones para esta institución están próximas a realizarse en el presente año 2026. Lo que sorprendió más que la pregunta fue la respuesta de Felipao, quien dijo, "Antes BSC", dejando ver que su intención es ser algún día el mandamás de la institución canaria.

Antes BSC — Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) January 16, 2026

La ultima temporada de Felipe Caicedo

Felipe Caicedo no logró ganarse la titularidad en Barcelona SC. GUSTAVO GUAMAN

Felipe Caicedo cumplió su sueño de infancia al vestir la camiseta de Barcelona Sporting Club durante la temporada 2025, año del centenario del club, tras firmar como agente libre en enero de ese año con contrato hasta diciembre. El delantero de 37 años, de una larga trayectoria en Europa y tras casi dos años inactivo, llegó con altas expectativas por su jerarquía y goles históricos con la selección ecuatoriana, pero enfrentó dificultades para recuperar su mejor nivel físico.

Su participación fue limitada por recurrentes lesiones musculares y decisiones técnicas, lo que redujo su tiempo en cancha a alrededor de 637 minutos distribuidos en 20 partidos oficiales entre LigaPro Serie A y Copa Libertadores. En ese periodo anotó tres goles, con contribuciones puntuales como un empate agónico ante Universidad Católica y otros en momentos clave, aunque ninguno evitó la eliminación temprana en competiciones internacionales.

Al finalizar el contrato en diciembre de 2025, el goleador confirmó que no continuaría en el club y abrió la puerta al retiro profesional, influido por factores personales y el bajo rendimiento colectivo del equipo en un año sin títulos.

