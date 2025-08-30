En Barcelona SC ya empiezan a pedir la renuncia de Álvarez tras dura eliminación

Hinchas, socios y exdirectivos alzan su voz tras quedar fuera en 16avos de Copa Ecuador por un equipo de Segunda Categoría

Cuenca Juniors eliminó a Barcelona SC 2-0 en los 16avos de final de Copa Ecuador.

Que un equipo de Segunda Categoría te elimine, acompañado por el humillante cántico de ‘¡ooole!’, fue la gota que derramó el vaso en Barcelona. La derrota 2-0 ante Cuenca Juniors, por los dieciseisavos de final de la Copa Ecuador, solo prolongó la pesadilla de un año centenario marcado por fracasos.

(Le puede interesar: Catedralazo: el libro que revive la hazaña de Ecuador en Wimbledon 2000)

Hinchas, socios, exdirigentes y exjugadores apuntaron sus críticas contra la directiva del club, presidida por Antonio Álvarez. Y es que a cuatro meses de que termine la temporada, esta ya parece perdida: sin Libertadores, sin Sudamericana, sin Copa Ecuador y aferrados a un milagro en la LigaPro para salvar el año con un título.

Para Carlos Rodríguez, exgerente del club, la inexperiencia y el mal asesoramiento de Álvarez son factores claves en esta debacle. “Los asesores deportivos que incitaron a contratar a jugadores ‘chimichurri’ y a entrenadores del mismo calibre se graduaron con la llegada de Ismael Rescalvo. Por todos los flancos, el presidente cree estar bien asesorado, cuando la realidad es otra”, cuestionó.

Antonio Álvarez aseguró que Barcelona tendría un equipo competitivo, pero no ha demostrado un buen nivel. Archivo

Rodríguez agregó que Álvarez “debe corregir el rumbo de forma inmediata”, porque el año “ya está jugado”. Sentenció que “hay que hablar con los jugadores y buscar salvar algo. El técnico no es dueño del equipo... Los entrenadores son descartables cuando no funcionan”.

Rafael Verduga, exaspirante a la presidencia del club, responsabilizó directamente al presidente Álvarez y a su directorio por una temporada con poca planificación.

Respecto al pedido de cierto sector de socios de llamar a elecciones adelantadas, manifestó: “En mi experiencia con el estatuto y reglas vigentes, un adelanto de elecciones será factible si el directorio actual lo acepta. Caso contrario, es muy difícil”.

Roberto Ordóñez de Cuenca Jrs: “No soy yo, es la gracia de Dios” Leer más

(Lea también: Piero Hincapié llega al Arsenal y este será su millonario sueldo)

El histórico José Francisco Cevallos, campeón como portero y presidente de los amarillos, dijo sentirse “muy apenado por el momento que vive” el club torero y que “el resultado es muy doloroso”. Opinó que los directivos “no deben prometer títulos, sino hacer una renovación, un proyecto a mediano plazo”.

“Se tocó fondo. No pueden dejar que Roberto ‘La Tuka’ Ordóñez, aunque es un gran jugador, sea la figura del partido con 40 años. Eso no puede pasar. Rescalvo dio un mensaje de temor”, declaró Pepe Pancho.

¿En Barcelona SC se puede adelantar elecciones?

Elecciones en Barcelona SC. Archivo / Expreso

Ante el persistente reclamo de hinchas y socios tras la eliminación de Copa Ecuador, EXPRESO consultó al abogado Jorge Reinoso, exdirectivo de Barcelona, si es posible convocar a elecciones ahora.

“Estatutariamente está, se puede. El procedimiento sería que se reúnan los que quieran una cruzada, por decirlo así, para recolectar firmas, hacer el planteamiento y presentarlo en el directorio, el que debe analizar el pedido y, si lo acoge, hacer el llamado a la asamblea general extraordinaria. En caso de que no la acepte debe dar una explicación de por qué no lo hace”, indicó el jurista deportivo.

Boxeo profesional vuelve a Quito: cartelera internacional en el coliseo Hidalgo Leer más

(Le puede interesar: Ecuador: Este es la lista oficial de convocados para duelos ante Paraguay y Argentina)

Reinoso aclaró que esa solicitud para un proceso eleccionario debe estar como “punto en el orden del día” y “ser firmado por el 10 % del padrón actualizado de los socios”.

“No hay un parámetro de acción en el estatuto sobre los tiempos (para que se realice el proceso). Queda supeditado a cuánto se demoren en la recolección de firmas y cuánta rapidez le dé el directorio al pedido”, precisó.

Hasta el momento no existe un pedido oficial para una convocatoria a elecciones.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!