Ecuador: Este es la lista oficial de convocados para duelos ante Paraguay y Argentina

El técnico Sebastián Beccacece dio a conocer el listado para el 4 y9 de septiembre

Lo que tanto se esperaba ya es una realidad. Sebastián Beccacece presentó la nómina de convocados de la Selección de Ecuador para los partidos de septiembre, donde la Tri medirá fuerzas con Paraguay el día 4 y luego, el 9, se enfrentará a Argentina en el imponente estadio Monumental de Guayaquil.

La expectativa es enorme, no solo porque la Tricolor ya tiene asegurado su boleto al Mundial 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, sino porque estos encuentros estarán cargados de simbolismo y emociones.

Esta es la nómina de Ecuador para enfrentar a Paraguay y Argentina

EN VIVO Willian Pacho | Toulouse vs. PSG: El minuto a minuto del partido por Ligue 1 Leer más

El duelo ante Paraguay tendrá un condimento especial con la presencia de Gustavo Alfaro en el banquillo rival. El técnico argentino, que condujo a Ecuador en la pasada Copa del Mundo, se reencontrará con varios de sus exdirigidos en un choque que promete intensidad y recuerdos encontrados.

Por su parte, el cierre frente a Argentina tendrá un brillo único, con la presencia estelar de Lionel Messi, lo que asegura un partido de alto voltaje y atención internacional.

Así llegan Ecuador y Paraguay

Beccacece, en su primera gran convocatoria oficial, mostró un equilibrio entre la base experimentada y jóvenes que vienen pidiendo espacio. La ilusión en el país es grande: la Tri no solo busca probar variantes de cara a la cita mundialista, sino también consolidar una identidad bajo la batuta del nuevo estratega.

Septiembre marcará el inicio de una nueva etapa, con dos pruebas que pondrán a Ecuador frente a su pasado y a la máxima estrella del fútbol mundial.

Para más noticias de este tipo, ¡SUSCRÍBETE A EXTRA!