EN VIVO Willian Pacho | Toulouse vs. PSG: El minuto a minuto del partido por Ligue 1

Hoy, sábado 30 de agosto, Willian Pacho regresa al protagonismo en la Ligue 1. El defensor ecuatoriano, una de las incorporaciones de lujo del Paris Saint-Germain tras conquistar la Champions League, será titular en la zaga cuando el campeón visite a Toulouse por la tercera jornada.

Será apenas su segundo partido con el equipo parisino, luego de perderse el debut, lo que aumenta la expectativa entre los seguidores ecuatorianos que celebran su crecimiento en la élite europea.

Las alineaciones de Toulouse y PSG

El rival: Toulouse busca otro golpe

Toulouse llega con puntaje perfecto, sumando seis de seis en el arranque del torneo. Sus figuras Djibril Sidibé, Mario Sauer, Cristian Cásseres y Frank Magri han sido determinantes en este inicio ilusionante.

Los Violetas quieren extender su racha ante el campeón de Francia y de Europa, un desafío que pondrá a prueba su ambición de convertirse en protagonista del campeonato.

El PSG y la muralla Pacho–Marquinhos

En la otra vereda, el PSG también suma pleno de puntos, aunque con triunfos ajustados. El técnico sabe que la seguridad defensiva será clave y allí aparece la dupla entre Marquinhos y Pacho.

El ecuatoriano aporta potencia, velocidad y gran capacidad de anticipo, complementando el liderazgo del brasileño. A ello se suman piezas de élite como Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Bradley Barcola, Vitinha y las estrellas Désiré Doué y Ousmane Dembélé, que hacen del PSG un rival temible.

Último antecedente

El último cruce entre ambos se dio el 15 de febrero de 2025, con victoria 1-0 del PSG en Toulouse. Ahora, con Willian Pacho consolidándose en la defensa, los parisinos buscarán repetir la historia y confirmar que están listos para volver a dominar tanto en Francia como en Europa.

Siga aquí en el minuto del partido: PSG

