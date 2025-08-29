Boxeo profesional vuelve a Quito: cartelera internacional en el coliseo Hidalgo

Diego Quiñónez pelea por el título continental de la UBO en Quito

Diego “El Impacto” Quiñónez buscará el titulo continental de las 168 libras de la Organización Mundial de Boxeo (UBO).

El boxeo profesional regresa a Quito con una cartelera internacional que busca devolver el brillo a los cuadriláteros ecuatorianos. El Coliseo Julio César Hidalgo, ubicado en el corazón del Centro Histórico, será el escenario de una velada que promete emociones al límite desde las 16:00 de este 30 de agosto.

Con capacidad para 3.500 espectadores, el coliseo recibirá cinco peleas de alto voltaje, encabezadas por el duelo entre Diego ‘El Impacto’ Quiñónez y el kazajo Almat Jumanov, el ‘Asesino Kazajo’, quienes disputarán el título continental de la UBO en las 168 libras.

La pelea estelar tendrá al hijo de Jaime "La Bestia" Quiñónez

No se trata de un combate cualquiera. Quiñónez es hijo del recordado Jaime ‘La Bestia’ Quiñónez y buscará emular la leyenda de su padre, cargando con la presión y la ilusión de darle al país un nuevo cinturón. Enfrente estará Jumanov, con un récord intimidante y favorito en las apuestas.

El kazajo Almat Jumanov viene por el título continental UBO. Cortesía

El atractivo de los pesos pesados

La noche también tendrá otro gran choque: Julián ‘Violencia’ Soria se enfrentará al venezolano Luis ‘El Expreso’ Marín en la categoría de las 200 libras, por el título mundial interino de la UBC.

Su primer enfrentamiento quedó en la memoria de los aficionados: un combate tan intenso que hasta hubo invasión al cuadrilátero. Ahora, Soria busca revancha en mejor condición física, mientras Marín llega con la confianza de haber ganado la primera batalla.

Cartelera internacional

La velada ofrecerá más emociones: Jadir Quiñónez vs. Wilson Villacís – 147 libras, a 8 asaltos. Anthony Mora (EE.UU.) vs. Jonathan Cortez – 135 libras, a 6 rounds y Stephen Kirnon (EE.UU.) vs. Jinner Guerrero – 190 libras.

El pesaje oficial se realizó el viernes 29 de agosto, como antesala de una jornada que promete ser histórica. Los organizadores esperan un lleno total en el Coliseo Hidalgo. Las entradas están disponibles desde $5 en www.buenplan.com.ec

