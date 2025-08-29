Hamilton Piedra: "Ni Aucas ni Emelec tenemos margen de error"

El arquero define lo crucial del cotejo ante un Bombillo al que lo une un lazo personal: sus primeros guantes

El portero Hamilton Piedra ha sido llamado a la selección ecuatoriana de fútbol con la que debutó el 26 de julio de 2017, desde entonces suma un partido

Con la indumentaria de portero y los característicos vendajes en los dedos, el arquero de Aucas Hamilton Piedra conversó con diario EXPRESO sobre el momento que vive el club, su vida y el crucial cotejo de de este sábado 30 de agosto ante Emelec.

Los orientales ocupan la octava casilla de la tabla de la LigaPro, con 38 puntos, y están a tres unidades del sexto (Orense FC, 41), que al momento sería el último clasificado al hexagonal por el título; mientras que los azules son novenos, con 35.

A Piedra, quien también jugó en Deportivo Cuenca (debutó a los 18 años en 2011), Independiente del Valle y Manta FC, el compromiso frente a los millonarios es distinto pues lo une una experiencia especial, aún así nada de eso interferirá pues el partido de las 19:00 en el estadio Gonzalo Pozo de Quito es fundamental para “mantener aspiraciones de clasificar”.

¿Qué importancia le da Aucas al partido contra Emelec?

Es muy importante; sabemos lo que nos estamos jugando en este partido. Emelec es un rival que viene de menos a más, de ahí que va a ser un partido muy interesante y competitivo. Para nosotros el único escenario es llevarnos los tres puntos y mantenernos en la parte de arriba.

¿Han hablado de que un resultado adverso prácticamente los dejaría fuera del principal hexagonal?

Claro que sí, la tabla de posiciones está muy apretada; sabemos que no tenemos margen de error porque nos puede costar mucho, por eso hemos trabajado toda la semana. No podemos dar ventaja en este, ni en los otros partidos que quedan (ante Manta, de visitante; Orense, de local; y Barcelona, de visitante). Eso nos privaría de estar en los lugares en los que queremos estar.

¿Qué significa para usted jugar ante Emelec?

Es una historia muy simpática (sonríe), ya que de ese club provinieron mis primeros guantes. No me los dieron mis padres, ni un amigo o un familiar, sino Esteban (Dreer) cuando atajaba ahí, con quien aún mantengo amistad y seguimos conversando.

¿Cómo afronta Aucas la recta final de la LigaPro?

Ha sido un torneo muy competitivo, con equipos que están luchando por el mismo objetivo de llegar al hexagonal final; hoy lo importante es saber que no tenemos margen de error y creo que tenemos la capacidad para estar entre los seis.

Piedra tiene una frase que lo guía y es “Todo pasa” (que la tiene tatuada en la mano izquierda) porque en la vida nada es para siempre, lo bueno o lo malo pasa, no se queda. FRANKLIN JÁCOME / EXPRESO

¿A qué se debe la irregularidad de Aucas?

Creo que son momentos; el equipo siempre ha estado peleando arriba, pero el fútbol es incierto y pasan cosas que no entiendes. El equipo ha estado muy bien, aunque las cosas no se han dado.

¿Existe presión al no estar aún clasificados?

Claro que sí, porque nos propusimos estar entre los seis primeros, pero nada está dicho; quedan muchos puntos en juego y esperamos conseguir el objetivo.

¿Qué le permitió ser titular, cuando empezó como suplente?

Siempre llego a los equipos con la idea de sumar, y arribar al Aucas me obligó a avanzar constantemente; eso me dio la responsabilidad de superarme y saber que tengo que competir por el puesto; hasta ahora se me están dando las cosas.

Aucas ha recibido muchos goles (37) en LigaPro. ¿Por qué?

Creo que por nuestra idea de juego, siempre buscamos el arco rival, eso nos deja en ocasiones mal parados, y los contrincantes aprovechan.

Ya estuvo en la selección, ¿quisiera aún volver?

Claro, siempre es un objetivo; además de seguir siendo titular en Aucas, mantener el nivel. Siento que es difícil porque los partidos son diferentes, pero uno siempre quiere estar en la Tricolor.

