La Tricolor suma una nueva alianza camino a los próximos mundiales
Supermaxi, la marca insignia de Corporación Favorita, fue presentado como patrocinador oficial de la selección ecuatoriana.
Con el eslogan: “Siempre con los hinchas, ahora con La Tri”, Supermaxi, la marca insignia de Corporación Favorita, fue presentado ayer como patrocinador oficial de la selección ecuatoriana de fútbol en su camino a los próximos mundiales.
Lea también: Roberto Ordóñez de Cuenca Jrs: “No soy yo, es la gracia de Dios”
La alianza tendrá una duración de cinco años y respaldará de manera integral a los combinados nacionales de las categorías absoluta y formativas, tanto en damas como en varones.
Estadio Olímpico Atahualpa: tercer intento por la renovaciónLeer más
Por el patrocinio, en los locales de Supermaxi estarán disponibles productos oficiales de la Tricolor; además, se impulsarán sorpresas, actividades y experiencias para que los hinchas vivan la pasión y cada partido como una fiesta.
Con esta alianza, ya son 44 las marcas que auspician a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y a la selección. “Supermaxi siempre ha estado junto a las familias ecuatorianas. Hoy damos un paso más al unirnos a La Tri para vivir juntos cada emoción y acompañar a nuestros jugadores en su camino hacia los próximos mundiales”, precisó la gerente de mercadeo de Corporación Favorita, Gabriela Herrera.
Mientras que Jesús Azofeifa, vicepresidente de mercadeo y gestión de clientes de Corporación Favorita, resaltó que “se trata de una alianza inicial con vigencia de cinco años para acompañar a La Tri en los próximos dos mundiales, pero es un convenio que esperamos dure para toda la vida”.
La FEF y el nuevo auspiciante
Francisco Egas, presidente de la Ecuatoriana de Fútbol, acotó emocionado: “Todos crecimos con las marcas de Corporación Favorita y cuando llegamos a la FEF nos propusimos unirnos a reconocidas marcas como Supermaxi, que es sinónimo de volver a tener la confianza de Ecuador en el fútbol. Para nosotros es un enorme orgullo darles la bienvenida. Será un viaje hermoso”.
Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!