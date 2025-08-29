La Tricolor suma una nueva alianza camino a los próximos mundiales

El presidente de la FEF, Francisco Egas, (d) entrega una camiseta conmemorativa al vicepresidente de mercadeo y gestión de clientes de Corporación Favorita, Jesús Azofeifa.

Con el eslogan: “Siempre con los hinchas, ahora con La Tri”, Supermaxi, la marca insignia de Corporación Favorita, fue presentado ayer como patrocinador oficial de la selección ecuatoriana de fútbol en su camino a los próximos mundiales.

Lea también: Roberto Ordóñez de Cuenca Jrs: “No soy yo, es la gracia de Dios”

La alianza tendrá una duración de cinco años y respaldará de manera integral a los combinados nacionales de las categorías absoluta y formativas, tanto en damas como en varones.

Estadio Olímpico Atahualpa: tercer intento por la renovación Leer más

Por el patrocinio, en los locales de Supermaxi estarán disponibles productos oficiales de la Tricolor; además, se impulsarán sorpresas, actividades y experiencias para que los hinchas vivan la pasión y cada partido como una fiesta.

Con esta alianza, ya son 44 las marcas que auspician a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y a la selección. “Supermaxi siempre ha estado junto a las familias ecuatorianas. Hoy damos un paso más al unirnos a La Tri para vivir juntos cada emoción y acompañar a nuestros jugadores en su camino hacia los próximos mundiales”, precisó la gerente de mercadeo de Corporación Favorita, Gabriela Herrera.

Mientras que Jesús Azofeifa, vicepresidente de mercadeo y gestión de clientes de Corporación Favorita, resaltó que “se trata de una alianza inicial con vigencia de cinco años para acompañar a La Tri en los próximos dos mundiales, pero es un convenio que esperamos dure para toda la vida”.

El campeón nacional de freestyle, Iker Freire, abrió el evento de presentación del nuevo auspiciante de la selección LEONARDO VELASCO/EXPRESO

La FEF y el nuevo auspiciante

Francisco Egas, presidente de la Ecuatoriana de Fútbol, acotó emocionado: “Todos crecimos con las marcas de Corporación Favorita y cuando llegamos a la FEF nos propusimos unirnos a reconocidas marcas como Supermaxi, que es sinónimo de volver a tener la confianza de Ecuador en el fútbol. Para nosotros es un enorme orgullo darles la bienvenida. Será un viaje hermoso”.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!