Catedralazo: el libro que revive la hazaña de Ecuador en Wimbledon 2000

El periodista Kenny Castro lanzó la obra que revive el histórico triunfo de Ecuador en Copa Davis ante Gran Bretaña

El salón principal del Anexo Guayaquil Tenis Club fue sede de la presentación oficial del libro Catedralazo, escrito por el periodista Kenny Castro González, en el que destaca el triunfo de Ecuador sobre Gran Bretaña, en Wimbledon, por la Copa Davis del año 2000, considerada una de las grandes hazañas del tenis y del deporte ecuatoriano en toda su historia.

El libro, dotado de 130 páginas, con fotos y testimonios inéditos, resumen lo vivido por el equipo integrado por Nicolás Lapentti, Luis Adrián Morejón y los juveniles Giovanni Lapentti y Andrés Intriago, todos capitaneados por Raúl Viver.

"Felicitaciones por poder plasmar en un libro algo tan especial para el deporte ecuatoriano... A medida que pasan los años como que nos vamos dando cuenta de realmente lo que se logró”, manifestó Nicolás Lapentti durante el lanzamiento del libro la noche del martes 26 de agosto.

En el acto estuvo parte de la plantilla histórica, así como ex presidentes de la Federación Ecuatoriana de Tenis como Mario Canessa, Jaime Guzmán, Carlos Muñoz Insua y el actual titular de la FET, Patricio Galarza, además del presidente del Guayaquil Tenis Club, Héctor Solórzano.

El libro tiene 130 páginas, con fotos y testimonios inéditos. Cortesía

El autor del libro, Kenny Castro, destacó que tuvieron que pasar 25 años para sellar en una publicación la hazaña que en la actualidad pasó a ser ya no solo del tenis, sino del deporte ecuatoriano en general.

“Al libro lo denominamos el Catedralazo, porque el triunfo de Ecuador se dio sobre el país que inventó el tenis y en el césped de Wimbledon, la catedral del tenis mundial. Esta obra recopila testimonios de los tenistas y directivos con quienes pude compartir esos momentos, porque estuvimos allá presentes en un pool radial integrado por Radio Caravana, CRE Satelital y Atalaya. No fue fácil terminar este libro, se logró gracias a los auspiciantes que creyeron en este proyecto y a mi equipo de trabajo”, manifestó Castro, quien es periodista especializado en tenis desde 1994.

