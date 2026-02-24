Ecuador vs Brasil Sub-20: Fecha, hora y señal de TV del Sudamericano

La Tri femenina Sub-20 juega ante Brasil con la ilusión intacta y el sueño de ser campeona Sudamericana por primera vez

Kathleen Mendoza vive el mejor momento de su carrera y sueña con levantar el título sudamericano.

La selección femenina Sub-20 de Ecuador ya tiene su boleto asegurado al Mundial de Polonia. El objetivo principal está cumplido, pero este grupo no se conforma. Este miércoles 25 de febrero, desde las 16:00 en Paraguay, enfrentará a Brasil con la posibilidad real de quedar a un paso del título del Sudamericano, algo inédito para la Tricolor en esta categoría.

En la tabla, Brasil lidera con 9 puntos y Ecuador suma 7. Una victoria ecuatoriana cambiaría por completo el panorama y dejaría el sueño del campeonato más vivo que nunca.

Kathleen Mendoza jugadora de Ecuador. Cortesía FEF

Revancha ante Brasil

En la fase de grupos ya se enfrentaron y las brasileñas se impusieron 3-2 en un duelo intenso. Hoy el escenario es distinto. Ecuador llega fortalecido, con confianza y con el impulso anímico de la clasificación mundialista.

La defensa Kathleen Mendoza no oculta la emoción: “Siento una emoción muy grande, una felicidad que quizás sea un poco indescriptible… me llena mucho saber que hemos podido hacer historia como equipo”.

Para ella, la convicción nació desde el inicio del proceso: “Más allá del talento tenemos aquella actitud y garra que nos define como jugadoras y como ecuatorianas”.

Sobre la revancha ante Brasil fue clara: “El fútbol nos da esta revancha y la vamos a aprovechar a más no poder… esta vez puede ser diferente y vamos a salir con todo para sacar los tres puntos”.

Evelyn Burgos, de récord Guinness a soñar con el título

Evelyn Burgos sabe lo que es hacer historia. En 2019, con apenas 12 años y jugando para Deportivo Santo Domingo, alcanzó un récord Guinness como la futbolista más joven en debutar en una liga profesional.

Evelyn Burgos (5), la mundialista récord Guinness, lidera a una Tri que quiere hacer historia en Paraguay. Cortesía FEF

Hoy su meta es otra: vencer a Brasil y acercarse al campeonato. “Algo histórico, creo que es algo por lo que veníamos trabajando y haberlo logrado”, expresó sobre la clasificación al Mundial.

Burgos destaca la fortaleza del grupo: “La unión… estamos conformando una familia muy linda. Más allá de las victorias o derrotas, estamos más unidas que nunca”.

Y dejó una frase que resume el espíritu de la Tri: “No importa perder o ganar, siempre estar la una a la otra… cuando no se gana es cuando más debemos sostenernos”.

A cambiar la historia

Ecuador ya aseguró su presencia en el Mundial, pero este equipo quiere dejar una huella mayor. Ante Brasil tiene la oportunidad de romper barreras, cambiar el relato y demostrar que el fútbol femenino ecuatoriano está listo para competir de igual a igual.

La historia ya empezó a escribirse. Ahora la Tri quiere firmarla con letras doradas.

