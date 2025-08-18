Con Duró y Cueva, Emelec se ilusiona y busca clasificación al hexagonal final

Emelec a 3 puntos de la zona del hexagonal: victoria clave frente a Técnico Universitario

Emelec ilusiona a su hinchada con llegar al hexagonal por el título.

Los hinchas de Emelec viven un idilio con los buenos resultados. En las últimas 11 fechas de la LigaPro apenas han perdido un partido.

Y ahora con la llegada del entrenador Guillermo Duró y los refuerzos, cambió por completo el panorama eléctrico.

La hinchada pasó del dolor de las burlas (cuando se decía que jugarían el cuadrangular del descenso) a la ilusión. Hoy el Bombillo está a solamente tres puntos de Orense y Aucas, equipos que hasta el momento ocupan un lugar en el cuadrangular por el título.

El calendario que le falta al Emelec en la primera etapa

Emelec ganó y empieza a meter miedo: ¿se mete al hexagonal por el título? Leer más

Un calendario con dos rivales directos

Con Duró al mando, Emelec suma tres triunfos y un empate, está invicto y además clasificó a los octavos de final de la Copa Ecuador. La diferencia con Barcelona en la tabla es de 9 unidades en la fecha 25 de LigaPro.

Lo logrado en Ambato, con el gol de Jaime Ayoví frente a Técnico Universitario, es vital para mantener vivo el sueño de la clasificación.

El calendario no da respiro: el próximo domingo recibirán a Independiente del Valle en el Capwell, luego medirán a Aucas (rival directo en la pelea por un cupo) y más adelante llegará el esperado Clásico del Astillero, en la fecha 28. Emelec cerrará de local ante El Nacional y terminará el torneo visitando a Orense.

RELACIONADAS Dani Alves impacta a sus seguidores mostrando la Biblia y un mensaje de fortaleza

Emelec de la burla a tener opciones de estar entre los mejores seis

De los cinco cotejos restantes, dos son ante adversarios directos (Aucas y Orense), por un lugar en el hexagonal, lo que convierte cada partido en una final.

La pelea está encendida: Libertad (38), Aucas (38), Orense (38), Universidad Católica (36), Deportivo Cuenca (36, con un partido pendiente) y Emelec (35) se disputan tres cupos para el hexagonal final.

Arriba, Independiente (53), Liga de Quito (44) y Barcelona (44) parecen tener la clasificación asegurada.

Así va Emelec en la tabla de posiciones de LigaPro 2025

El regreso de Cristian Cuenva en 30 minutos

Uno de los refuerzos es el peruano Christian Cueva, quien volvió tras una lesión y sumó 30 minutos en Ambato. Sobre él, Duró comentó: “Lo tuvimos por varios minutos, pero estará mejor en los próximos partidos. Christian es un jugador de mucha experiencia, que maneja bien los tiempos y los espacios”.

El DT también analizó el triunfo logrado: “Es un resultado muy importante para nosotros, teniendo en cuenta que fue de visita y en la altura. En el primer tiempo tuvimos una opción clara de gol. Después, con la superioridad numérica (Técnico Universitario sufrió dos expulsiones) pudimos abrir el partido y justificar el resultado”.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!