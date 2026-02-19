Expreso
Aucas goleada Mushuc Runa.
Luis Cano, quien supo ser figura de Aucas durante varias temporadas, jugará este año en Barcelona SC.Cortesía

Aucas vs Mushuc Runa: hora y partido en vivo por LigaPro 2026

El cuadro oriental debuta en casa ante el Ponchito en un duelo clave por la primera fecha del torneo

Aucas y Mushuc Runa se enfrentarán el sábado 21 de febrero por la primera fecha de la LigaPro 2026. Papá, que ha perdido a varias de sus figuras, busca acomodarse frente a un Ponchito que quiere empezar con pie derecho el campeonato.

Luis Cano, Jonnathan Mina, Ángelo Mina, Renny Jaramillo y Estalin Segura son algunos de los estelares que jugaron con los quiteños en 2025 y que ya no están presentes para esta temporada.

Pese a las bajas, Aucas apostó por jugadores que pueden ser fichas interesantes en la venidera temporada, con nombres como: Jean Carlos Blanco, Glendys Mina y Romario Bolaños (más conocido como Alex Bolaños).

Por su parte, Mushuc Runa ha tenido un mercado con varias sorpresas, reforzando líneas como la defensa y la ofensiva, zonas que complicaron su campaña anterior y que lo condenaron a disputar el cuadrangular del descenso en 2025.

Algunos de los nombres que sumó el Mushuc para este 2026 son: Renato Ibarra, Ronnie Carrillo, Darío Mina y José Hernandez.

¿Dónde ver Aucas vs Mushuc Runa en LigaPro?

Aucas vs Mushuc Runa
Michael Carcelén era una de las figuras de Aucas hasta su salida a mitad del 2025.Cortesía
Los equipos jugarán su partido en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. La última vez que este escenario fue testigo de un Aucas vs. Mushuc Runa fue el 27 de abril de 2025.

Aquel día, los orientales vencieron por 2-0 a los de Luis Chango, con goles de Brian Montenegro y Ulises Ciccioli por la fecha 10 de la fase de liga de la LigaPro.

El partido se disputará a las 14:00 del sábado 21 de febrero y será transmitido por la señal de Zapping en sus planes Pro, Plus y Premium.

