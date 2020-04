Mantener un horario de comidas es beneficioso

Por lo general el ritmo de trabajo hace que almuerces a deshoras, una, tres de la tarde o en caso de mucha ocupación ni comes. Pero hoy estás en casa acogiéndote al aislamiento preventivo para frenar la propagación del COVID-19. Por eso te animamos a que fijes un horario alimentario en el que hallarás muchas ventajas.

La experta en nutrición Melissa Camacho señala que ayuda a mantener su peso, el orden metabólico, a prevenir problemas de salud como diabetes o enfermedades cardiovasculares. El aumento del colesterol se lo relaciona con el desorden en las horas de la alimentación, provocando que el organismo no funcione adecuadamente.

Horas adecuadas

Es conveniente que te alimentes dentro de la primera hora después de haberte despertado. “Mientras dormías estabas en ayuno, pues tu última comida fue la noche anterior y si no desayunas en el transcurso de ese tiempo tu cuerpo puede presentar una baja de energía”.

El almuerzo lo puedes realizar desde las 12 hasta las 15:00, según tus actividades. Y podrías servirte la cena a partir de las 18:30. Se aconseja que sea dos horas antes de irse a la cama y que no sea copiosa.

“No somos robots, si un día no comes a tu hora, no pasa nada”, manifiesta Camacho, pero si es constante puedes sentir acidez estomacal, reflujo gastroesofágico (ardor de garganta) con el riesgo de producirse una gastritis crónica que va a derivar en úlceras, en casos no controlados.

Cero distracciones

Al sentarse en la mesa deja el celular y apaga el televisor, de lo contrario, al prestarle toda tu atención a estos aparatos puedes comer de más y muy rápido, sin darle tiempo suficiente a la masticación. Se sugiere masticar cada bocado de 12 hasta 30 veces para tener una buena digestión.

Ver los noticiarios mientras haces tu ingesta no es saludable, pues en la actualidad todo es referente al coronavirus y esto puede generarte estrés, ocasionando que dejes de comer o que te sirvas más porciones.