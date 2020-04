¿Qué efectos produce en nuestro cuerpo la cuarentena?

La cuarentena parece estar lejos de acabar, incluso es posible que tengamos que acostumbrarnos a ella por mucho más tiempo. Esto dependerá de que tan posible sea controlar la pandemia de aquí a un determinado tiempo. A raíz de esto, muchas personas se plantean cómo nos puede afectar el aislamiento a la larga.

Coronavirus: tips nutricionales para pacientes con síntomas leves y asintomáticos en casa Leer más

SIGUE EL MINUTO A MINUTO DEL CORONAVIRUS EN ECUADOR Y EL MUNDO.

El tema es complejo, pero con estudios sobre aislamiento social en lugares pequeños y la experiencia proporcionada por otras cuarentenas, ya nos podemos hacer una idea de cuáles son las consecuencias que nos generará pasar todo el día en un mismo espacio.

Primero, hay que tomar en cuenta la idea de que somos “animales sociales”. Y en las últimas décadas las investigaciones están convergiendo en una idea sencilla: que las relaciones sociales tienen un papel clave en la regulación integral de los seres humanos y que cuando nos quedamos sin ellas los problemas emergen con rapidez desestabilizándonos física, psicológica y emocionalmente.

Entre 2007 y 2011, algunas agencias espaciales llevaron a cabo un experimento de aislamiento, llamado Mars500, con la idea de determinar los efectos que podría generar un viaje interplanetario en los astronautas, e intentaba simular un viaje de 520 días al espacio y unas condiciones similares a las de un viaje a Marte.

El experimento se realizó con personas jóvenes y preparadas para este tipo de situaciones, en tres fases distintas de 15, 100 y 520 días. En ese periodo de aislamiento, los participantes empezaron a experimentar cambios de sueño y desajustes en el funcionamiento normal de sus sistemas inmunológico, endocrino, cardiaco y cognitivo. Unos meses después, sus metabolismos se habían visto afectados. Ser animales sociales tiene implicaciones que van mucho más allá de lo que solemos pensar.

Esta evidencia concluye que las personas en cuarentena son "más propensas al agotamiento, el desapego a los demás, la ansiedad, la ira, el deterioro del desempeño laboral" y otro tipo de indicadores relacionados con el estrés agudo. Pero, de la misma forma, los estudios encuentran diferencias muy significativas en torno a una serie de factores como la duración de la cuarentena, el miedo, la frustración o el aburrimiento, la falta de suministros básicos o una información adecuada.

En este sentido, las cuarentenas que se están extendiendo por la mayor parte del mundo no cuentan en sentido estricto con las mismas características de experimentos como el Mars500. Al menos, no para la mayor parte de la población. En cambio, sí puede generar situaciones muy similares especialmente en personas que ya tenían un alto riesgo de aislamiento social.

En primer lugar, hay cierta evidencia que sugiere que este tipo de situaciones incrementan la actividad del sistema nervioso simpático, los problemas de inflamación y los trastornos del sueño; lo que tiene una consecuencia psicológica (aumenta el riesgo de trastornos emocionales) y también una física (la función cardiovascular se ve afectada).

En segundo lugar, porque dejamos de hacer muchas cosas que teníamos integradas en nuestro día a día. Hacemos menos ejercicio, tomamos menos el sol, tenemos una alimentación menos adecuada; por lo que en algunos estudios se ha llegado a decir que la inactividad podría atrofiar los músculos o cosas por el estilo.

Puede que muchos ya hayan encontrado una rutina ideal entre cuatro paredes para hacer más llevadera la cuarentena. Sin embargo, existen algunos problemas a los que estamos expuestos con esta medida, como el sedentarismo. El realizar poca actividad física nunca ha sido recomendable para el cuerpo, pero la situación actual nos obliga a estar así, pero existen muchas rutinas de ejercicios en casa a través de Internet que pueden ayudarte a mantener la actividad física. Y es cierto que el sedentarismo aumenta el riesgo de morir prematuramente y que se estima que provoca más de tres millones de fallecimientos prematuros al año.

Coronavirus: Ejercicios a domicilio con Expreso Leer más

Sin embargo, no parece haber evidencia sólida de que un periodo corto de reclusión tenga efectos demasiado perniciosos en personas sanas. El problema es mucho más sutil y se enraíza en que, normalmente, no somos conscientes de nuestras rutinas, hábitos y costumbres.

Finalmente, es importante tener en cuenta que las consecuencias no acaban con el fin la cuarentena. En general, la normalidad no será lo que era, las rutinas, prácticas y hábitos que manteníamos antes se han visto afectados y es posible que muchos no los recuperemos.

Por esa razón, no debemos bajar la guardia y es muy importante tratar de construir rutinas lo más saludables y completas posibles, lo que nos llevará a tener que encontrar una nueva normalidad que nos ayude a propiciar un nuevo equilibrio más rápido post-coronavirus.