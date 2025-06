Salud mental infantil debe ser prioridad en políticas públicas, dice experta

Marisol Pérez, profesora en el Departamento de Psicología en Arizona State University, está de visita en la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE) para promover la importancia de mejorar la atención de la salud mental de niños y adolescentes en Ecuador y colocarla como un eje transversal en la política pública.

En medio de su agenda, conversó con EXPRESO sobre cómo está la salud mental de los más jóvenes en la sociedad actual y señaló que “vamos a ser más eficaces si colaboramos entre países, porque estos problemas son mundiales”. De acuerdo con Pérez, en la pandemia se detectó una elevación en casos de depresión, ansiedad, autolesiones, ideas suicidas y otros síntomas y comportamientos y aunque a sociedad ha vuelta a la normalidad cinco años después, estos problemas se han mantenido por muchos factores.

La pandemia fue un evento ecológico muy estresante para la familia entera, dice, porque el aislamiento influyó en que se produzcan más conflictos en casa, además de las afectaciones a la salud que ocasionó. Pero todas estas situaciones fueron terreno fértil para los problemas de salud mental como depresión y ansiedad y luego, el avance de la tecnología que abrió el acceso a redes sociales, permitió que los niños y adolescentes tienen en sus manos los eventos negativos antes de tener recursos emocionales para procesarlos.

Por otro lado, señala Pérez, la sociedad actual tiene expectativas más altas sobre los niños que hace 10 años. Ahora se espera que a los dos años los niños hablen, empiecen a leer y aprendan cosas antes de tiempo, se busca tener niños prodigio y conforme las personas crecen, también las exigencias. Por eso los jóvenes y adultos trabajan más, los adultos mayores se retiran a mayor edad y la depresión y la ansiedad ganan espacio.

Por ello, la psicóloga recomienda a los padres cuidar la niñez lo más posible y de la manera que puedan y para ello deja algunos tips:

Tener observación y control con lo que hacen los niños en el celular y la computadora.

Monitorear las plataformas a las que tienen acceso.

Cada tres o seis meses entrar a las redes sociales de sus hijos y hacer un ‘detox’.

Mirar los algoritmos que están programados por el comportamiento de uso.

Tener conversaciones con los niños sobre el uso apropiado de las redes sociales, los beneficios de ellas y hablar de las diferencias entre personajes positivos a los que seguir y a quienes no.

Pérez explica que los niños aprenden de autolesiones y comportamientos inapropiados en las redes sociales y por eso es importante tener comunicación con ellos, tener precaución sobre el uso dan a este tipo de recursos.

Cuando los padres también están adictos a los teléfonos es importante hacer dinámicas familiares como un día donde nadie debe tocar un teléfono, tableta, computadora o televisión, por ejemplo, y todas las actividades se concentran en interacción familiar.

Señales de alarma

Un padre es experto en sus hijos y si ve un cambio, hay que respetar eso y un profesor o psicólogo debe respetar eso, doce Pérez. Hay chicos que muestran señales de ansiedad o pensamientos suicidas en épocas de cambio como en la pubertad, por el tema hormonal y el desarrollo, y es necesario intentar resolver las situaciones que causan dolor.

“No importa lo que nosotros como adultos pensamos de la situación que causa dolor sino que el hijo o hija está sintiéndolo y hay que hacer algo para distraer a la persona ese dolor. Toma mucho ayudarlos a salir de una situación así”, dice la psicóloga. Agrega que siempre hay que buscar ayuda profesional, porque normalmente los padres intentan cosas, pero consiguen logros limitados o fracasan y no se puede ignorar una situación así y es necesario tener un plan, para evitar que los chicos se hagan daño.

“Yo hago un plan para mantener a la criatura fuera de riesgo: el niño o la niña no debe quedarse solo. Si llega de la escuela y suele quedarse una hora solo, hacemos un plan temporal para que eso no ocurra y siempre esté acompañado”, dice.

Desórdenes alimenticios

Los comportamientos de personas que han tenido trastornos alimenticios se pueden detectar cuando hacen comentarios sobre su aspecto físico y sobre los de otras personas, comen menos, evitan comer con la familia, etc. Las redes sociales ponen mucha presión a la juventud para que cumpla con los ideales de belleza de la sociedad y la pregunta que debemos hacernos, dice la psicóloga, es quién se está beneficiando de todo esto.

“No importa lo que tú seas, no va a ser suficiente porque hay quienes pierden dinero si la gente no está conforme con cómo luce”. Ella recomienda a los papás decirles siempre a los chicos que no importa cómo se ven sino que deben apreciar lo que tienen y su apariencia. “Lo que decimos nosotros mismos sobre nuestro cuerpo, los niños lo escuchan y lo imitan”. Señala que esto es un tema difícil porque somos generaciones criadas con la idea de lucir cuerpos perfectos y es necesario romper con estas ideas.

