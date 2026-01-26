Networking impulsa el crecimiento de emprendedores y PYMES en Tumbaco

En un contexto donde emprender ya no es un camino individual sino colectivo, el networking se ha convertido en una herramienta estratégica para el crecimiento sostenible de los negocios. En el Valle de Tumbaco, esta necesidad cobra especial relevancia ante la diversidad de emprendedores, profesionales independientes y PYMES que buscan no solo vender, sino conectar, aprender y construir alianzas reales. Bajo esta premisa surge el Café Networking, una iniciativa impulsada por la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), que apuesta por fortalecer el tejido empresarial desde las relaciones humanas y profesionales.

Un espacio de encuentro que busca generar oportunidades

Para Andrés Tinajero, docente de la Escuela de Negocios con Propósito (EDES) de la UTPL, el networking es fundamental porque permite a los emprendedores dejar de operar de forma aislada y empezar a integrarse en ecosistemas colaborativos. "A través de estas redes se identifican aliados estratégicos, proveedores, mentores e incluso oportunidades de negocio que no surgirían sin el contacto directo. El intercambio de conocimiento y experiencias, señala, se convierte en un valor agregado que potencia el crecimiento colectivo", alega.

No obstante, conectar no significa simplemente intercambiar tarjetas o contactos digitales. Tinajero enfatiza que el verdadero networking se basa en la reciprocidad y en el interés genuino por el otro. "Escuchar activamente, mostrar empatía y comunicar con claridad son aspectos clave para generar confianza. En contraste, actitudes forzadas, discursos centrados solo en el beneficio personal o la falta de escucha suelen debilitar las relaciones y restarle valor a estos espacios", enfatiza.

Más que intercambiar contactos, el networking promueve relaciones profesionales con propósito y visión de largo plazo. Cortesía

Tumbaco, un sector estrátegico en Quito

Desde una visión territorial, Diego Andrés Álvarez, coordinador del Centro de Apoyo de la UTPL en Tumbaco, destaca que la importancia del networking también radica en acercar oportunidades al territorio. "Tradicionalmente, estos espacios se concentran en el centro de Quito, dejando de lado zonas con alto potencial productivo. El Valle de Tumbaco concentra una gran diversidad de emprendedores y PYMES, y era necesario generar aquí un punto de encuentro que facilite conexiones de valor”, explica.

Álvarez señala que el Café Networking no solo busca conectar personas, sino enseñar cómo conectar estratégicamente. "Aprender a presentarse, perder el miedo a hablar en público y comprender el valor de una red bien construida permite que los participantes aprovechen mejor sus contactos y los transformen en oportunidades concretas. En este sentido, el networking se convierte en una competencia clave para la sostenibilidad de los negocios", da a conocer a EXPRESO.

Las relaciones fuertes producen empresas más sostenibles

La efectividad de estos espacios también se mide más allá del evento. Según Tinajero, el éxito del networking se refleja en la continuidad de las relaciones, en el seguimiento posterior y en la generación de alianzas o proyectos conjuntos. "La diversidad de sectores representados y la participación activa de los asistentes son indicadores de un ecosistema que empieza a fortalecerse desde la colaboración y la confianza mutua", comenta el docente en negocios de la UTPL.

La universidad ecuatoriana proyecta nuevas iniciativas que refuercen la cultura del networking en la región, como el primer Hackatón del Valle de Tumbaco, que convocará a empresas referentes y actores del ecosistema para trabajar sobre retos reales. Estas acciones reafirman el rol del networking como un motor de innovación, aprendizaje y desarrollo económico, donde las conexiones humanas se transforman en oportunidades de crecimiento sostenible para toda la comunidad.

