¿Sabías que plagiar puede ser una enfermedad?

George Harrison, el exintegrante de la popular banda británica The Beatles, hizo noticia en el año 1971, no precisamente por ganar algún premio o por realizar una gira de conciertos, sino por ser acusado de plagio. Su canción ‘My sweet Lord’ tenía cierta similitud a ‘He is so fine’, de The Chiffons, lanzada en 1962. La compañía Bright Tunes Music Corporation demandó al artista por plagio. Harrison fue a juicio y en él testificó y reconoció que estaba familiarizado con la melodía de The Chiffons antes de escribir su canción y que subconscientemente conocía las melodías y patrones de su estructura, según el sitio Classic Rock (de radio CBS).

Este escándalo reveló que el artista sufría de criptomnesia, para entonces una rara enfermedad, cuya palabra está compuesta de los términos griegos ‘kriptos’ (que quiere decir escondido, oculto) y ‘mnémé’ (memoria, recuerdo).

Por eso el Diario Británico de Psiquiatría la define como la existencia de recuerdos ocultos en la conciencia. Para la magíster en Psicología Clínica y catedrática Gabriela Osorio, se trata de una alteración de la memoria que consiste en evocar un recuerdo y no reconocerlo como tal, de manera que la idea parece nueva y personal.

¿Cuáles serían las posibles causas?

- Una elevada carga cognitiva (alguien con estrés o sobreestimulación cognitiva) en el momento de considerar por primera vez la idea. La tensión cognitiva reduce nuestra capacidad atencional y es probable que nuestra memoria no etiquete de manera muy precisa nuestros recuerdos, que luego podríamos reanudar como si fueren inéditos.

- Que el sujeto se aleje por un tiempo de la fuente original de la idea y después, cuando está creando una nueva, este recuerdo se reactive.

- Bajo condiciones de fatiga extrema.

Opuesto al déjà vu

Esta enfermedad es todo lo contrario, señala el psicólogo clínico Marcos Morán, quien indica que en el déjà vu se vive una experiencia nueva como si fuera un recuerdo olvidado hasta ese momento; y en la criptomnesia hay un recuerdo real que pasa inadvertido a los procesos mentales conscientes , durante un tiempo, hasta que vuelve a manifestarse como una vivencia nueva.

Tips importantes

- Realice actividades de gimnasia cerebral, enfocadas en la ejercitación de la memoria, donde se trabaja el recuerdo.

- Haga ejercicios de relajación, para así bajar los niveles de estrés. u Descanse las horas adecuadas.

- Cuide su alimentación, sobre todo ingiera alimentos que nutran su cerebro, como las almendras, nueces, habas, etc.

- Practique juegos digitales que le ayuden a mejorar la memoria.

Otro caso conocido

Fue el de Ronald Reagan, expresidente de EE. UU. En un discurso de su campaña presidencial el exmandatario contó como suya una historia de la Segunda Guerra Mundial, pero esta narración era el final de la película ‘Wing and a prayer’. ¿Qué tal?

¡Entérate!

- En algún momento, toda persona ha sufrido de criptomnesia, aunque sea de manera parcial, ya que no solo se da en el área artística (literatura, música, etc.), sino también en lo cotidiano.

- A alguien que tenga memoria fotográfica le puede pasar que desarrolle la criptomnesia, pues ya ha grabado una imagen, escrito, foto o cualquier evento en su memoria y al producir una nueva idea, puede traer lo grabado en su memoria y reproducir este recuerdo de manera involuntaria, como si fuera nuevo.

- Quien plagia sabe que su idea no es original, pero en el caso de la criptomnesia quienes la padecen creen ser los autores, pero no lo son. El primero es a conciencia y el segundo inconsciente.

Otros datos

- El término criptomnesia fue acuñado por el psicólogo y profesor Theodore Flournoy (1854- 1921).

- Esta anomalía no se encuentra en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM 5).