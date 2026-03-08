Las primeras mujeres que rompieron barreras en la historia de Ecuador

El éxito de la mujer ecuatoriana contemporánea no es un brote espontáneo de la suerte. Cuando vemos a Karla Quiñonez conquistar las pasarelas de Londres, a Madeline Riera dominar las canchas o a Carolina Sánchez sostener el brillo de una estrella Michelin, estamos presenciando el resultado de una carrera de relevos que empezó hace siglos. Estas historias de hoy son el eco de otras voces que, en tiempos de silencios obligatorios, se atrevieron a gritar.

Ecuador no se forjó únicamente en las batallas de los libros de texto escolares; se construyó en las tertulias prohibidas, en los hospitales que no tenían doctoras y en los cielos que solo admitían pilotos hombres. Para entender la altura que han alcanzado las ecuatorianas en este 2026, es imperativo mirar hacia atrás y reconocer a las "primeras". Aquellas que, con una pluma, un estetoscopio o una papeleta de votación, dinamitaron los muros del prejuicio para que las nuevas generaciones pudieran caminar sobre terreno firme.

Este 8 de marzo, regresamos a los orígenes de esa rebeldía. Desde la Colonia hasta la modernidad, estas son las figuras que rompieron el cristal de la historia:

Gertrudis Esparza: La mujer que hizo del azul su propia bandera

Entre los siglos XVII y XVIII, la identidad mestiza era un espacio de restricciones. Gertrudis Esparza, conocida como 'La Peralta', lideró en Ambato el primer movimiento de mujeres en protesta contra las leyes que les impedían elegir su vestimenta. Al portar un azul cielo desafiante, cuestionó la libertad mínima: si no eran dueñas de la prenda que cubría su cuerpo, ¿de qué eran dueñas? Su legado es el primer grito de autonomía femenina en la Real Audiencia.

Martina Carrillo: Dignidad frente a las cadenas

Sin embargo, mientras unas peleaban por el derecho a decidir cómo presentarse ante el mundo, otras debían luchar por el derecho fundamental a no ser propiedad de nadie. Esta búsqueda de dignidad encontró un eco poderoso en Martina Carrillo, una mujer afrodescendiente que, en 1778, llevó la resistencia del cuerpo a una escala colectiva en el Valle del Chota.

Carrillo encabezó una fuga masiva hacia Quito, no solo para escapar del maltrato en la hacienda, sino para exigir derechos directamente ante las autoridades coloniales. Aunque el sistema respondió con la brutalidad de los azotes a su regreso, su valentía logró una victoria jurídica sin precedentes: el administrador de la hacienda fue multado y encarcelado. Así, mientras 'La Peralta' desafiaba el orden colonial a través del color y la forma, Martina Carrillo lo hacía a través de la movilización y la justicia, convirtiendo sus nombres en símbolos eternos de la dignidad y la lucha de las mujeres en el actual Ecuador.

Manuela Espejo: La pluma que educó a una nación

Periodista, enfermera y pensadora, Manuela Espejo fue la mente más brillante de la Ilustración quiteña. Bajo el seudónimo de "Erophilia" en el diario Primicias de la Cultura de Quito, defendió a los perseguidos y exigió un trato justo para la mujer. Un dato pertinente que resalta su influencia es que Manuela no solo era una lectora voraz, sino que su biblioteca personal era una de las más completas de la época, permitiéndole debatir de igual a igual con los intelectuales más destacados sobre medicina y política, pese a tener prohibido el ingreso a la universidad.

Manuela Sáenz: La coronela que cambió el corsé por el uniforme

Esa posta de rebeldía la tomó, años más tarde, otra Manuela: la Sáenz. Nacida en 1797, la posteridad la etiquetó injustamente como un simple apoyo emocional de Bolívar, pero la realidad es que fue una estratega militar de pies a cabeza. Su labor en la inteligencia revolucionaria y su legendario arrojo en el asalto al palacio de San Carlos en 1828 —donde salvó la vida del Libertador— fueron piezas clave para el éxito de la independencia sudamericana.

Sáenz no se conformó con los límites de las paredes domésticas; rompió el molde de la "mujer de hogar" para vestir el uniforme de patriota con orgullo. Con ella, quedó claro que la libertad del continente no solo se gestaba en los escritorios, sino que también se escribía con manos femeninas en el campo de batalla.

Dolores Veintimilla: La poeta que se atrevió a cuestionar la muerte

A mediados del siglo XIX, la pluma volvió a ser un arma, pero esta vez contra la injusticia social. Dolores Veintemilla desafió al conservadurismo más rancio de Cuenca al publicar "Necrología", un valiente alegato contra la pena de muerte. Al defender a un indígena condenado, no solo mostró una sensibilidad social adelantada a su tiempo, sino que enfrentó a una sociedad clerical que no le perdonó su independencia ni su brillantez. Aunque el estigma y la incomprensión la empujaron a un final trágico, su decisión de asumirse como autora pública marcó un quiebre irreversible: la mujer ecuatoriana ya no solo escribiría versos al amor, sino también denuncias al sistema.

Juana Miranda: De las filas del ejército a las aulas universitarias

Mientras la literatura abría grietas en la mentalidad de la época, la ciencia necesitaba nombres propios, y allí apareció Juana Miranda. Ella tomó el relevo de la lucha ocupando, en 1881, la primera cátedra universitaria entregada a una mujer en el Ecuador. Como fundadora de la Maternidad de Quito y profesora de Obstetricia, dedicó 23 años a profesionalizar el cuidado de las madres más pobres. Su vida fue un ejemplo de servicio multifacético: fue sargento mayor en el ejército y, al mismo tiempo, la visionaria que institucionalizó la salud femenina en un país que apenas gateaba hacia la modernidad.

Matilde Hidalgo: La mujer que obligó a la democracia a abrirle paso

Si Juana Miranda abrió las puertas de la cátedra, Matilde Hidalgo de Procel directamente derribó los muros del Estado. En 1921, se convirtió en la primera médica del Ecuador, pero su ambición no era solo científica, sino ciudadana. En un acto de audacia sin precedentes, en 1924 se presentó ante las juntas de inscripción militar para exigir su derecho al voto, argumentando que la Constitución no especificaba el género para ejercer el sufragio.

Su determinación no solo la convirtió en la primera mujer en votar en América Latina, sino que obligó al Consejo de Estado a reconocer este derecho para todas las ecuatorianas en 1929. Matilde demostró que la inteligencia femenina podía diagnosticar las enfermedades del cuerpo, pero también las de una democracia incompleta. Con su victoria en las urnas, pavimentó el camino para que las mujeres dejaran de ser espectadoras y se convirtieran en protagonistas de las decisiones nacionales.

Dolores Cacuango: La "Mamá" que sembró escuelas en los páramos

Esa misma vocación por los más vulnerables se trasladó al campo con Dolores Cacuango, quien entendió que la verdadera libertad de los pueblos indígenas pasaba por la lengua y la educación. Sin haber pisado nunca una escuela como alumna, "Mamá Dulu" se convirtió en la maestra de una nación al fundar, en 1945, las primeras escuelas autónomas bilingües. Su activismo como defensora de la mujer trabajadora rural no solo sentó las bases de la reforma agraria en los años 60, sino que demostró que el analfabetismo no es una barrera para la lucidez política. Dolores nos enseñó que la tierra y la palabra se defienden con la misma fuerza.

Hermelinda Urvina: La mujer que decidió que el cielo no tenía dueño

Finalmente, tras haber conquistado las aulas, los hospitales y los derechos sobre la tierra, las ecuatorianas decidieron que el horizonte también les pertenecía. En 1932, Hermelinda Urvina ensanchó el orgullo nacional al convertirse en la primera mujer de Sudamérica en obtener una licencia de piloto. En un mundo donde la aviación era un club exclusivo de hombres, ella cofundó la organización de mujeres piloto más grande de Estados Unidos y superó rutas internacionales que parecían imposibles.

Su historia es el cierre perfecto de este recorrido: la prueba de que, para la mujer ecuatoriana, el cielo nunca fue un límite, sino el siguiente destino por conquistar.

