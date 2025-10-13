La Tierra cruza su primer punto de no retorno: El colapso global de los corales

Un informe global con 160 científicos confirma que los arrecifes de coral superaron un punto de inflexión climático

Un equipo de 160 científicos de 23 países publicó una evaluación contundente: los arrecifes de coral del planeta han cruzado un “punto de inflexión climático”. Este concepto, que antes pertenecía a las advertencias futuras, define el umbral a partir del cual un ecosistema sufre cambios irreversibles. Para los corales, ese límite ya fue superado.

La investigación, liderada por la Universidad de Exeter en el Reino Unido, señala que el daño causado por el calentamiento de los océanos y los eventos extremos es ya imparable con las condiciones climáticas actuales. La continua desaparición de los corales es inevitable, y solo pequeños refugios en áreas especialmente protegidas podrían sobrevivir.

¿Por qué los corales marcan un antes y un después?

Los arrecifes de coral, a menudo llamados "las selvas del mar", son fundamentales para la salud de los océanos. Albergan alrededor del 25% de toda la vida marina, a pesar de cubrir menos del 1% del fondo oceánico. Sin embargo, su resistencia tiene un límite.

El mecanismo de su desaparición es el blanqueamiento coralino. Cuando la temperatura del agua se eleva de forma sostenida, los corales expulsan a las microalgas simbiontes que viven en sus tejidos y les proporcionan nutrientes y color. Si el estrés térmico continúa, el coral se muere de hambre, dejando solo su esqueleto blanco.

Lo que el informe destaca es que la frecuencia e intensidad de estos eventos de blanqueamiento han eliminado casi por completo los periodos de recuperación que los corales necesitaban. "El periodo de recuperación que solía existir entre los disturbios prácticamente ya no sucede, y ese es el gran problema", afirmó el ecólogo Michael Studivan de la Universidad de Miami.

Cifras que confirman la catástrofe

La evidencia no es teórica, sino tangible. El cuarto evento global de blanqueamiento, iniciado en 2023, ha afectado a más del 84% de los arrecifes de coral en el mundo. Investigaciones paralelas publicadas en Science y Nature Climate Change respaldan esta alerta, mostrando que incluso con un calentamiento de solo 1.2 °C por encima de los niveles preindustriales, los arrecifes tropicales ya han alcanzado su límite térmico.

Estos datos coinciden con las observaciones de deterioro acelerado en la Gran Barrera de Coral en Australia y otros epicentros de biodiversidad marina. El director del Instituto de Sistemas Globales de la Universidad de Exeter, Tim Lenton, fue claro en sus conclusiones: "Los arrecifes de coral a escala significativa se perderán, a menos que la temperatura global regrese hacia 1 grado o menos".

Consecuencias para la humanidad

La tragedia no es solo ecológica. Cerca de mil millones de personas en todo el mundo dependen directa o indirectamente de los arrecifes de coral para su alimentación, ingresos económicos a través del turismo y protección costera contra tormentas y erosión.

La pérdida de estos ecosistemas representa una triple amenaza:

Reducción de la seguridad alimentaria para comunidades costeras.

Pérdida de ingresos por la caída del turismo submarino.

Aumento de la vulnerabilidad ante fenómenos meteorológicos extremos.

Un futuro con múltiples puntos de inflexión

La comunidad científica ve el colapso de los corales como la primera ficha de dominó en caer. Otros sistemas esenciales se acercan peligrosamente a sus propios umbrales de no retorno.

La Amazonía: Su degradación podría comenzar con solo 1.5 °C de calentamiento, transformando la selva tropical en una sabana y liberando miles de millones de toneladas de CO₂.

Los Mantos de Hielo: El derretimiento irreversible de Groenlandia y la Antártida Occidental elevaría el nivel del mar a escala global de manera imparable.

Corrientes Oceánicas (AMOC): El colapso de sistemas como la Circulación de Retorno Meridional del Atlántico alteraría los patrones climáticos globales, con inviernos más extremos en Europa y alteración de los monzones.

Mike Barrett, asesor científico del Fondo Mundial para la Vida Silvestre y coautor del estudio, lo resumió para Nature: "Perderíamos también la Amazonía, los hielos y las corrientes oceánicas vitales. En ese escenario, enfrentaríamos un resultado realmente catastrófico para toda la humanidad".

¿Existe una Solución?

Los científicos son enfáticos en que la ventana para salvar la mayoría de los corales está cerrada. La única ruta para una reversión real no solo requiere detener las emisiones, sino también desarrollar tecnologías a gran escala para extraer activamente el dióxido de carbono de la atmósfera.

Mientras tanto, las acciones prioritarias se centran en:

Protección de refugios: Identificar y proteger las zonas de coral que aún muestran resistencia al calentamiento. Reducción de presiones locales: Combatir la sobrepesca, la contaminación costera y el desarrollo turístico no sostenible. Mitigación urgente: Reducir de forma drástica y acelerada las emisiones de gases de efecto invernadero.

Mientras los líderes mundiales preparan la próxima cumbre climática COP30 en Brasil. El mensaje de la ciencia es que los puntos de inflexión ya no son una amenaza futura. Son la nueva realidad que exige una movilización global sin precedentes.

