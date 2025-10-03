5 señales de alerta vascular que no debes ignorar

El sistema vascular trabaja sin descanso para llevar sangre a cada rincón del cuerpo. Cuando surge un problema en estos conductos vitales, el organismo envía señales de alerta. Reconocer estos mensajes puede marcar la diferencia entre un tratamiento oportuno y una complicación grave.

Estas son cinco señales que merecen atención inmediata.

1. Hinchazón y dolor en una sola pierna

Una pierna hinchada y dolorida, especialmente si la elevación no alivia los síntomas, puede indicar una trombosis venosa profunda. La Dra. Tikva Jacobs, cirujana vascular de Weill Cornell Medicine, explica que este coágulo sanguíneo es más probable si los síntomas aparecen después de un vuelo largo o un viaje en auto. Un estudio publicado en Circulation confirma que la inmovilidad prolongada es un factor de riesgo clave. Si el coágulo se desprende, puede viajar a los pulmones con consecuencias graves.

2. Heridas que no cicatrizan en pies y tobillos

Una úlcera o una pequeña cortada que tarda semanas en sanar es una bandera roja. Este problema señala que la sangre no llega correctamente a la zona, ya sea por una insuficiencia venosa o una enfermedad arterial periférica. Sin un flujo sanguíneo adecuado, el tejido no se repara y el riesgo de infección grave o amputación aumenta de manera significativa.

10 clásicos del terror para arrancar la temporada más espeluznante Leer más

3. Pies fríos, pálidos y dolor al caminar

Cuando las arterias de las piernas se obstruyen, los pies, que están más lejos del corazón, son los primeros en sufrir. La palidez y la sensación de frío, acompañadas de un dolor en las pantorrillas al caminar, son síntomas clásicos de enfermedad arterial periférica. Investigaciones de la American Heart Association vinculan estos signos con un alto riesgo de eventos cardiovasculares mayores.

4. Entumecimiento o hormigueo persistente

Un hormigueo ocasional puede ser inofensivo, pero una sensación persistente de entumecimiento en las piernas no se debe pasar por alto. El Dr. Mounir Haurani, de la Sociedad de Cirugía Vascular, advierte que esta sensación indica que la sangre no circula de forma eficiente. Puede ser un síntoma de una neuropatía relacionada con la diabetes o de una enfermedad vascular que requiere evaluación.

5. Falta de aire repentina y dolor de pecho

Estos síntomas, sobre todo si se combinan con hinchazón en una pierna, constituyen una emergencia médica absoluta. Son la señal clásica de una embolia pulmonar, que ocurre cuando un coágulo de sangre de las piernas viaja hasta los pulmones. La Asociación Americana del Corazón enfatiza que la atención inmediata es crucial para la supervivencia.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!