Juegos y prototipos impulsan aprendizaje integral en ingeniería civil

La enseñanza de la Ingeniería Civil atraviesa un proceso de transformación que redefine la manera en que los futuros profesionales adquieren conocimientos. Las metodologías activas, basadas en prototipos físicos, juegos de mesa y dinámicas colaborativas, están ganando espacio en las aulas al permitir que los estudiantes comprendan el diseño vial desde una perspectiva más integral, conectando la teoría con la práctica.

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Durante años, el aprendizaje en esta área se centró en la fragmentación del conocimiento, separando el diseño geométrico en componentes independientes. Sin embargo, esta lógica ha demostrado limitaciones frente a las exigencias del campo profesional. El Ph.D. Yasmany Damián García Ramírez, docente investigador de la Universidad Técnica Particular de Loja, explica que esta división “rompe la visión integral del proyecto vial y dificulta que el estudiante comprenda cómo interactúan las variables en un contexto real”. Según el académico, el diseño de carreteras es un proceso simultáneo y multidimensional, por lo que enseñar sus elementos de forma aislada limita el desarrollo del pensamiento sistémico.

Frente a este escenario, la incorporación de metodologías activas ha transformado la experiencia en el aula. Ya no se trata únicamente de recibir información, sino de construir conocimiento a partir de la experiencia. “Me puse un reto personal: tenía que investigar sí o sí para desarrollar el juego. Eso hizo que me involucrara mucho más en la materia”, relata la estudiante Alejandra Nathaly Flores Granda. Su testimonio refleja cómo estas estrategias despiertan la curiosidad y fomentan un aprendizaje autónomo.

El aprendizaje experiencial se posiciona como una herramienta clave en la formación universitaria. Canva

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El uso de prototipos físicos permite que los estudiantes interactúen con el diseño vial de manera tangible. A través de maquetas y modelos, pueden visualizar pendientes, radios de curvatura y la relación entre los distintos elementos geométricos, superando la abstracción de los planos tradicionales. Paralelamente, los juegos de mesa introducen dinámicas de decisión que simulan condiciones reales de trabajo, obligando a los participantes a analizar alternativas, gestionar recursos y tomar decisiones bajo criterios técnicos.

“Cuando se aprende mediante un juego, la experiencia cambia completamente. El cerebro se mantiene activo y hay interacción con los demás”, agrega Flores, quien destaca que este tipo de aprendizaje no es individual, sino colectivo. En ese proceso, los estudiantes no solo comprenden mejor los contenidos, sino que desarrollan habilidades creativas y de pensamiento crítico.

Desde otra perspectiva, Carlos Armando Fajardo Guamán resalta que el impacto de estas metodologías ha sido determinante en su formación. “Pasamos de una enseñanza centrada en la teoría a una donde aplicamos los conocimientos en modelos físicos. Eso despierta la curiosidad y facilita entender los conceptos”, señala. Además, explica que el proceso de simplificar contenidos para integrarlos en juegos permitió reforzar la comprensión y mejorar la capacidad de comunicación técnica.

Uno de los aspectos más relevantes de este enfoque es el fortalecimiento de competencias transversales. El trabajo en equipo, la gestión del tiempo y la resiliencia se convierten en aprendizajes clave dentro del aula. “Aprendí a organizarme con otras personas, a escuchar sus ideas y a comunicar las mías de manera clara. No siempre es fácil, pero es un aprendizaje muy valioso”, comenta Flores. Estas habilidades, muchas veces relegadas en modelos tradicionales, hoy se posicionan como fundamentales para el desempeño profesional.

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Para el docente García Ramírez, estas metodologías responden directamente a las demandas actuales del sector. “El campo profesional exige ingenieros capaces de abordar proyectos de manera integral, sostenible y colaborativa”, sostiene. En ese sentido, este enfoque no solo fortalece la comprensión conceptual, sino que también prepara a los estudiantes para el uso de herramientas digitales avanzadas, a partir de una base sólida.

Asimismo, el aprendizaje experiencial permite que los estudiantes enfrenten situaciones similares a las del entorno laboral antes de graduarse. Fajardo lo resume desde su experiencia: “Nos permite entender cómo es trabajar en equipo con diferentes profesionales y enfrentar escenarios reales, tanto en campo como en oficina”.

El impacto de estas metodologías no solo se refleja en el rendimiento académico, sino también en la motivación de los estudiantes. La posibilidad de crear productos concretos —como juegos o prototipos— genera un sentido de propósito que trasciende la calificación. Se trata de aprender haciendo, pero también de aprender con sentido.

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