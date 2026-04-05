Guayaquil vive Semana Santa con alta asistencia en Familia de Dios

La iglesia Familia de Dios reunió a cerca de 2000 personas en Semana Santa, consolidando su coliseo como un espacio de fe, reflexión y encuentro espiritual en Guayaquil.

La iglesia Familia de Dios volvió a posicionarse como uno de los principales puntos de encuentro durante la Semana Santa en Guayaquil, tras reunir a cerca de 2000 personas en sus diferentes servicios realizados en el coliseo ubicado en la explanada del Estadio Modelo. La jornada, considerada una de las más importantes dentro del calendario cristiano, convocó a fieles de distintos sectores de la ciudad, quienes participaron en espacios de reflexión, adoración y enseñanza espiritual.

Coliseo de Familia de Dios reúne fieles en Semana Mayor

El evento central, desarrollado el Viernes Santo bajo el nombre de “Las siete palabras” de Jesús en la cruz, destacó por su masiva asistencia y organización. Durante esta actividad, los asistentes revivieron los momentos finales de Cristo a través de prédicas y reflexiones que invitaron a la introspección. “Semana Santa, o conocida como la Semana Mayor, es la jornada más importante para el cristianismo”, expresó el pastor principal, Josué Rincón, al subrayar que estos hechos “marcaron la historia de la humanidad”.

Rincón también enfatizó el impacto espiritual de esta conmemoración en la actualidad. “Cada año significa un despertar de la fe cristiana, de los valores, de recordar”, afirmó, al considerar que, pese a las crisis globales, las personas continúan acercándose a Dios. “Levantar la cruz en alto en medio de la necesidad hace que miles y millones de personas se vuelquen a Jesús”, agregó, destacando además que el cristianismo se diferencia porque “Dios fue el sacrificio para mantener vivo a sus hijos”.

La programación, que incluyó predicación y participación artística, reforzó el sentido comunitario y el impacto de la Semana Santa en la ciudad. Cortesía

Jóvenes también encontraron en estas jornadas un tiempo de autoevaluación espiritual

A la programación se sumó el servicio del Domingo de Resurrección, donde artistas locales que profesan la fe cristiana tuvieron un espacio para compartir su talento, en una jornada que combinó música, testimonios y mensajes de esperanza. La actividad reforzó el carácter comunitario del evento y permitió que nuevas generaciones se vinculen con la fe desde expresiones contemporáneas.

Desde el liderazgo juvenil, María José Gavilanez también compartió su visión sobre el significado de estos días. “Semana Santa para mí significa una semana sublime, es un recordatorio de lo que hace muchos años atrás, aquel en el que creemos Jesús hizo por nosotros”, manifestó. A su criterio, se trata de “días solemnes, días de reflexión, días de autoinspección, donde el cuerpo merma para que el espíritu crezca”, destacando además el valor de la autoevaluación espiritual en medio de la vida cotidiana.

Una jornada que nos invita al reconocimiento de la fe cristiana

En esa línea, Gavilanez concluyó con un mensaje centrado en el sentido del sacrificio y la gratitud. “Es el momento donde el ser humano recuerda que está aquí en la tierra por el sacrificio de alguien que nos amó primero, valió la pena”, sostuvo.

Los eventos de Semana Santa se desarrollaron en las tres sedes de la iglesia Familia de Dios: en el coliseo naranja ubicado en la explanada del Estadio Modelo Alberto Spencer; en la sede sur, en el salón de eventos Asomar, en la ciudadela La Saiba, frente al Mall del Sur en Guayaquil; y en su campus en Babahoyo, en el salón “The Boss”, ubicado en las calles Malecón y Ricaurte.

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