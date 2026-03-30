Innovación educativa en matemáticas: lo que debes saber

La enseñanza de las matemáticas deja atrás la repetición mecánica para dar paso a metodologías activas que promueven el análisis y la resolución de problemas.

Durante muchos años, aprender matemáticas estuvo asociado a la repetición constante de ejercicios y a la memorización de fórmulas. En las aulas, el énfasis recaía en el cálculo mecánico y en seguir pasos previamente establecidos, dejando en segundo plano la comprensión real de los conceptos. Esta forma de enseñanza, aunque efectiva para resolver operaciones, limitaba el desarrollo del pensamiento crítico y generaba, en muchos casos, rechazo o temor hacia la asignatura.

RELACIONADAS Arte aéreo ecuatoriano alcanza reconocimiento mundial en Las Vegas

Matemáticas dejan atrás el aprendizaje mecánico

Con el paso del tiempo, esta visión comenzó a cuestionarse. La necesidad de formar estudiantes capaces de analizar, interpretar y resolver problemas en contextos reales impulsó un cambio en la forma de enseñar matemáticas. Hoy, el objetivo ya no es únicamente llegar al resultado correcto, sino comprender el proceso, explorar distintas rutas de solución y desarrollar habilidades que permitan enfrentar desafíos más allá del aula.

Martha Rizzo: "Ecuador aún no ha apostado por la cultura como motor de desarrollo" Leer más

En este escenario, instituciones particulares de la costa y la sierra han impulsado metodologías activas que colocan al estudiante en el centro del aprendizaje. Estrategias como el aprendizaje basado en proyectos (ABP), la resolución de problemas y el uso estratégico de la tecnología educativa permiten que los alumnos investiguen, formulen hipótesis, representen ideas y construyan soluciones propias. El aula deja de ser un espacio de repetición para convertirse en un entorno dinámico de exploración.

RELACIONADAS Actores en Guayaquil alzan su voz ante crisis cultural en Día Mundial del Teatro

“Al centrarnos en el aprendizaje activo y el trabajo colaborativo, buscamos que nuestros estudiantes no solo dominen los conceptos, sino que desarrollen habilidades de pensamiento crítico y creatividad que les servirán a lo largo de toda su vida”, señala Pedro Barreto, coordinador de Aprendizaje de Matemáticas de Innova Schools.

Enseñar matemáticas más allá del cálculo

Desde la experiencia docente, este cambio es evidente. Mario Pacheco, profesor de Física de la Unidad Educativa San José La Salle, explica que el giro metodológico ha permitido redefinir el rol del estudiante. “Antes el alumno repetía procedimientos sin cuestionarlos; ahora buscamos que entienda lo que hace, que proponga soluciones y que vea el error como parte del aprendizaje. Ese proceso es mucho más valioso que solo llegar al resultado”, afirma.

En la práctica, esto se traduce en clases donde los problemas están conectados con la vida cotidiana. Situaciones como administrar un presupuesto, interpretar datos o medir elementos del entorno se convierten en oportunidades para aplicar conceptos matemáticos. Además, se fomenta el trabajo colaborativo, donde los estudiantes discuten, comparan estrategias y argumentan sus respuestas, fortaleciendo su capacidad de comunicación.

Ecuador mejora en el ranking mundial de felicidad: qué cambió Leer más

Vanessa Hinojosa, profesora de matemáticas del Colegio Alemán Humboldt Guayaquil, sección vespertina, destaca que la motivación estudiantil aumenta significativamente bajo este enfoque. “Cuando el estudiante entiende para qué le sirve lo que aprende, se involucra más. Las matemáticas dejan de ser abstractas y se vuelven cercanas. Empiezan a preguntar, a investigar y a participar activamente”, sostiene.

Matemáticas activas transforman el aprendizaje escolar

Otro elemento clave en esta transformación es la integración de la tecnología. Plataformas interactivas, simuladores y aplicaciones permiten representar conceptos complejos de manera visual, facilitando la comprensión. Sin embargo, como advierte Hinojosa, el valor no está en la herramienta en sí, sino en su uso pedagógico. “La tecnología debe servir para que el estudiante piense, no para que solo reproduzca respuestas”, puntualiza.

RELACIONADAS UNIR transforma acceso al agua en comunidades rurales ecuatorianas

Este nuevo enfoque también cambia la manera en que se percibe el error. Lejos de ser penalizado, se convierte en una oportunidad para aprender. Los estudiantes desarrollan habilidades como la resiliencia, la persistencia y la autorregulación, comprendiendo que equivocarse es parte natural del proceso de aprendizaje. Esto no solo fortalece su desempeño académico, sino también su confianza personal.

Aprender la asignatura con sentido y lógica

Además, las metodologías activas preparan a los estudiantes para un entorno cada vez más exigente, donde la interpretación de datos, el análisis y la toma de decisiones son fundamentales. Las matemáticas, en este sentido, dejan de ser un fin en sí mismas para convertirse en una herramienta que permite comprender y actuar en el mundo.

“Preparar a los estudiantes para un futuro donde el pensamiento crítico y la resolución de problemas sean habilidades esenciales es una prioridad. Este enfoque no solo transformará la forma en que aprenden, sino también la manera en que piensan y enfrentan los desafíos cotidianos”, concluye Pedro Barreto desde Innova Schools.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? SUSCRÍBETE AQUÍ