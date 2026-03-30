Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Buenavida

UCSG China
La UCSG lanza movilidades estratégicas hacia China para fortalecer el talento ecuatoriano con experiencias de inmersión en innovación, industria y desarrollo global.Gabriel Cornejo

Ecuador mira a China: UCSG lanza movilidades internacionales

Profesionales ecuatorianos accederán a formación internacional en China con énfasis en tecnología

La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG) dio un paso firme hacia la internacionalización con el lanzamiento de sus movilidades estratégicas hacia China, una iniciativa que busca conectar a profesionales ecuatorianos con uno de los entornos más influyentes del mundo en innovación, industria y desarrollo tecnológico. La propuesta forma parte de su programa “UCSG al Mundo” y responde a la necesidad de formar líderes capaces de comprender dinámicas globales y aplicar ese conocimiento en el contexto local.

RELACIONADAS

Movilidades académicas fortalecen liderazgo ecuatoriano global

En un escenario internacional marcado por cambios acelerados, China se posiciona como un referente clave en áreas como infraestructura, ciudades inteligentes y tecnología aplicada. Por ello, la universidad plantea experiencias de inmersión que permitirán a los participantes conocer de primera mano modelos de articulación entre el Estado, la empresa privada y la academia, ampliando así su visión estratégica y su capacidad de gestión.

Día mundial del teatro

Actores en Guayaquil alzan su voz ante crisis cultural en Día Mundial del Teatro

Leer más
RELACIONADAS

Durante el lanzamiento, la vicerrectora de Vinculación, María del Carmen Lapo, enfatizó el rol de la educación superior en estos procesos: “La universidad no solo debe generar conocimiento, sino conectarlo con las necesidades del entorno, creando puentes entre la academia, instituciones públicas y empresa privada”. Además, subrayó el alcance de la iniciativa al afirmar que “esta experiencia está diseñada para que profesionales, ingenieros, emprendedores y representantes del sector público puedan acercarse a uno de los escenarios más influyentes, que es China”.

UCSG movilidad
La iniciativa “UCSG al Mundo” busca preparar líderes capaces de competir en escenarios globales mediante experiencias académicas.Gabriel Cornejo

La primera movilidad, prevista para septiembre, estará enfocada en el sector de la construcción, considerado clave para el desarrollo del país, mientras que una segunda fase se dirigirá a instituciones públicas interesadas en modelos de desarrollo sostenible y gestión urbana. Con recorridos en ciudades como Beijing, Shanghái, Yizhang y Guizhou, la UCSG apuesta por una formación que trascienda fronteras y prepare a los ecuatorianos para competir en un entorno global cada vez más exigente.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Comisión Técnica del CPCCS aprueba la terna de la Corte para vocales de la Judicatura

  2. Ronaldo respalda el proceso de Ancelotti con la mirada puesta en el Mundial 2026

  3. Elecciones seccionales 2026: lista completa de autoridades que se elegirán en Ecuador

  4. Asamblea Nacional aprueba texto final de la ley de reordenamiento territorial

  5. Ecuador mira a China: UCSG lanza movilidades internacionales

LO MÁS VISTO

  1. Nueva cooperativa entra en liquidación en Ecuador; la segunda, en lo que va del año

  2. Municipio de Guayaquil vive cambios y 'reciclaje' de funcionarios sin Aquiles Álvarez

  3. Así quedó Ecuador en el ranking FIFA, antes de jugar con Países Bajos

  4. Uno de los abogados de Álvarez deja su defensa en el caso Triple A: las razones

  5. Fin del toque de queda en Guayaquil: qué cambia en basura, transporte y seguridad

Te recomendamos