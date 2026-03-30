Ecuador mira a China: UCSG lanza movilidades internacionales

La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG) dio un paso firme hacia la internacionalización con el lanzamiento de sus movilidades estratégicas hacia China, una iniciativa que busca conectar a profesionales ecuatorianos con uno de los entornos más influyentes del mundo en innovación, industria y desarrollo tecnológico. La propuesta forma parte de su programa “UCSG al Mundo” y responde a la necesidad de formar líderes capaces de comprender dinámicas globales y aplicar ese conocimiento en el contexto local.

Movilidades académicas fortalecen liderazgo ecuatoriano global

En un escenario internacional marcado por cambios acelerados, China se posiciona como un referente clave en áreas como infraestructura, ciudades inteligentes y tecnología aplicada. Por ello, la universidad plantea experiencias de inmersión que permitirán a los participantes conocer de primera mano modelos de articulación entre el Estado, la empresa privada y la academia, ampliando así su visión estratégica y su capacidad de gestión.

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Durante el lanzamiento, la vicerrectora de Vinculación, María del Carmen Lapo, enfatizó el rol de la educación superior en estos procesos: “La universidad no solo debe generar conocimiento, sino conectarlo con las necesidades del entorno, creando puentes entre la academia, instituciones públicas y empresa privada”. Además, subrayó el alcance de la iniciativa al afirmar que “esta experiencia está diseñada para que profesionales, ingenieros, emprendedores y representantes del sector público puedan acercarse a uno de los escenarios más influyentes, que es China”.

La iniciativa “UCSG al Mundo” busca preparar líderes capaces de competir en escenarios globales mediante experiencias académicas. Gabriel Cornejo

La primera movilidad, prevista para septiembre, estará enfocada en el sector de la construcción, considerado clave para el desarrollo del país, mientras que una segunda fase se dirigirá a instituciones públicas interesadas en modelos de desarrollo sostenible y gestión urbana. Con recorridos en ciudades como Beijing, Shanghái, Yizhang y Guizhou, la UCSG apuesta por una formación que trascienda fronteras y prepare a los ecuatorianos para competir en un entorno global cada vez más exigente.

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