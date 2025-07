Así es el 'indoor cycling', la tendencia mundial que aterriza en Quito

Son las 18:00. En los parlantes inmersivos del estudio, la música se enciende y las luces se apagan. El éxito de la cantante colombiana Karol G, ’Bichota’, suena a todo volumen, e iluminadas por luces de neón, similares a las de una discoteca, dieciocho mujeres pedalean sin parar. Hay movimientos de brazos, risas, gritos y mucha energía.

Estamos en Amina, el primer estudio boutique de indoor cycling rítmico del país. Aquí, el ejercicio se fusiona con la fiesta. Y eso, según su fundadora, la quiteña Verónica Navas, es lo que marca la diferencia: “En tres minutos de una canción, te desconectas del mundo. No estás pensando en el trabajo, en el tráfico o en la lista de pendientes. Estás solo tú, la bici y la música”.

Hoy es el día de Karol G en el estudio, y durante los 45 minutos que dura la sesión, solo sonarán los temas de la diva del reguetón. Porque en el indoor cycling, la música lo es todo.

El estilo se construye a partir de los beats per minute (BPM) de cada canción. Los instructores eligen la lista según la energía que quieren proyectar.

“En una sola clase puedes escuchar electrónica, house, reguetón e incluso remixes de Julio Iglesias o Chayanne. Hacemos clases temáticas, como esta de Karol G, seguimos tendencias, y lo más importante es que cada coach tenga su estilo y se conecte con la música”, explica.

Una tendencia global

Surgido en los años ochenta, el ciclismo de interiores ha tenido un boom a nivel mundial. Pero, como explica la joven empresaria, hay variantes importantes.

“Creo que el desafío más grande fue explicar que estas no eran clases de spinning tradicional. Que no necesitaban venir con el típico outfit de ciclismo, y que no era solo pedalear, sino moverse al ritmo de la música. Es otra filosofía: esto es indoor cycling rítmico”.

Además del pedaleo, las clases incluyen ejercicios para el tren superior con pesas, que se integran como parte de la coreografía sobre la bicicleta.

Navas se encontró con esta disciplina en 2022, mientras vivía en Barcelona. Se enganchó de inmediato.

“Para mí fue terapia. No solo ejercitaba el cuerpo, también me ayudaba emocionalmente”, recuerda.

Hasta dieciocho personas pueden participar en casa sesión, que dura 45 minutos y se vive al ritmo de la música. Leonardo Velasco Palomeque

Sin embargo, al volver a Ecuador no encontró rastro de esta tendencia global que, según cifras de mercado, mueve cerca de $1.500 millones al año. Así que decidió construirla desde cero.

Uno de los mayores retos fue formar un equipo. Como no había instructores especializados en el país, Navas se certificó en el exterior y luego capacitó al grupo con el que hoy trabaja. Son cuatro entrenadores más ella, que también da clases.

Además, diseñó su propio local, ubicado en La Cerámica, en Tumbaco. Las dos salas principales tienen forma circular, evocando las ruedas de una bicicleta. Importó las máquinas desde Estados Unidos y se encargó personalmente de cada detalle. Pero admite que, incluso después de tener todo listo, el miedo estuvo presente.

“Fue una inversión enorme, de tiempo y de dinero. Cuando ya estuvo todo, tuve pánico. Pensaba: ‘¿Y si esto no pega? ¿Qué va a pasar?’. Pero como era una tendencia tan fuerte en el mundo, yo decía: ‘No, aquí la gente también se va a acostumbrar, les va a gustar’. Porque no es solo ejercicio: es como una fiesta. Te subes a la bici y te desconectas. Y todos estamos buscando eso: desconectarnos del estrés”, afirma.

Un cambio de ruta

Navas estudió finanzas en la Universidad San Francisco de Quito y trabajó en grandes empresas locales. Pero nunca se sintió del todo realizada.

“Para mí, tener un trabajo de oficina era sinónimo de éxito. Eso era lo que hacía todo el mundo. Pero no me sentía completamente feliz”, cuenta.

Su experiencia en España fue un punto de quiebre. Buscó ideas, analizó mercados, viajó a México y Estados Unidos para estudiar tendencias y, cuando finalmente tuvo lista su propuesta, se la presentó a su padre, quien decidió apoyarla. Ahora Amina tiene numerosos adeptos y alista una expansión que estará lista a finales de año.

“Creo que lo más importante que he aprendido en este proceso es que, si tienes un sueño, debes ser la primera en creer en él y luchar por él, incluso cuando el panorama parece incierto”, concluye.

¿Qué necesito para hace indoor cycling?

Para practicar este deporte no se necesitan herramientas especiales. La clase provee las bicicletas estáticas, las pesas y los zapatos adecuados para la actividad. Los usuarios solo deben llevar una botella de agua y una toalla. Tampoco es necesario seguir al pie de la letra el ritmo del instructor. Cada persona avanza a su propio paso.

“Aquí nadie te juzga. Nadie te va a decir: ‘acelera’, ‘sube la resistencia’, ‘vas muy lento’. Todo lo que decimos en clase es una sugerencia. Si quieres quedarte sentado toda la clase, está perfecto. Es un espacio oscuro, nadie te ve, nadie te observa. Solo disfrutas la música y te dejas llevar”, comenta Navas. Amina ofrece clases de prueba, además de planes mensuales, trimestrales y anuales adaptados a distintos estilos de vida.

