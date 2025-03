Bankers Club y Diego Hermosa: La fusión de sabores en la alta cocina ecuatoriana

Ubicado en el punto más elevado de Guayaquil, el Bankers Club se mantiene como un referente de alta gastronomía ecuatoriana. Detrás de su cocina está el chef Diego Hermosa, quien con una carrera marcada por la disciplina y la pasión, ha sabido equilibrar la tradición con la innovación. Su visión gastronómica, su trayectoria y su compromiso con la excelencia lo han convertido en un nombre clave dentro del sector. En esta entrevista, nos comparte su historia, sus aprendizajes y su perspectiva sobre el futuro de la gastronomía ecuatoriana.

La cocina experimental de Diego Hermosa: Innovación y tradición en cada plato

La cocina de Diego Hermosa no solo se basa en técnicas y recetas, sino en la constante experimentación. “Ahora, con la facilidad de la tecnología, uno puede poner una palabra en una computadora y le salen miles de opciones. Eso ha ayudado a tener una mejor visión y una mejor perspectiva”, comenta. Sin embargo, insiste en que el verdadero aprendizaje se da en la práctica. “Nuestra profesión es del día a día. Es aplicar, probar, asociar sabores y encontrar combinaciones que realmente funcionen”. Un claro ejemplo es su trabajo con la pangora, un producto estrella en el club. “Aquí la hemos servido en ceviche, en salsas y en distintas presentaciones. Pero cada vez que trabajamos con ella, es un proceso de ensayo y error, porque cambiar un solo ingrediente puede alterar completamente el resultado”.

Esa filosofía de prueba y aprendizaje ha sido clave en su carrera, aunque también le ha dejado experiencias difíciles. “Uno de los errores más feos que cometí fue en el año 2000, cuando trabajaba en un restaurante gourmet de un hotel. Me encargaron hacer unos ñoquis para un matrimonio, algo que dominaba a la perfección. Pero ese día, por confiarme demasiado, no me salieron bien. Se convirtieron en todo menos en lo que debieron haber sido”, recuerda entre risas. “Pensé que iba a perder mi puesto, pero mis superiores me ayudaron a encontrar una solución rápida. Lo adaptamos con un queso derretido, y al final, el novio le daba de comer a la novia mientras el queso se estiraba. Ellos lo disfrutaron, aunque nosotros sabíamos que no era el plato que debía ser”. Esa experiencia le dejó una gran lección: nunca confiarse, porque incluso lo que has hecho mil veces puede fallar la mil una.

El valor de la humildad en la carrera de Diego Hermosa

Desde joven, su objetivo fue convertirse en chef, y lo logró a una edad temprana. “Ser chef de un hotel cinco estrellas, con una brigada de cocina grande, fue un logro importante para mí. También me apasioné tanto por la gastronomía que a los 21 años ya era profesor universitario, enseñando a estudiantes que en muchos casos eran mayores que yo”. Para Diego, la humildad ha sido clave en su camino. “Eso viene desde casa. Uno tiene que tener los pies en la tierra y vivir el presente, sin olvidar que todo lo que se consigue es fruto del esfuerzo”.

A lo largo de su carrera, ha cocinado para figuras importantes en el ámbito político, artístico e incluso para príncipes y jeques. Sin embargo, lo que realmente lo llena de satisfacción es cuando cocina para quienes más lo necesitan. “Hemos hecho labor social, cocinando para personas olvidadas por la sociedad, y eso tiene el mismo valor para mí que cocinar para un presidente. La comida debe llevar el mismo cariño y dedicación, sin importar para quién es”.

"Cocinar para un presidente o un artista es un honor, pero dar de comer a quienes lo necesitan es igual de valioso". Diego Hermosa, chef del Bankers Club

En esta entrevista, el chef Diego Hermosa comparte su trayectoria, filosofía de trabajo y visión sobre el futuro de la gastronomía ecuatoriana. MIGUEL CANALES

El futuro de la gastronomía ecuatoriana según Diego Hermosa

Sobre el futuro de la gastronomía ecuatoriana, Diego es optimista pero también crítico. “Desde los años 2000, la educación gastronómica ha crecido enormemente, con universidades e institutos formando cada vez más profesionales. Pero también hay una limitación en la calidad. Formamos y formamos, pero ¿para qué? Muchas veces se vende la idea de que cualquiera puede emprender o que automáticamente será chef de un lugar, cuando la realidad es otra. Hay que entender bien el camino y prepararse realmente para ello”.

Para él, Ecuador ha avanzado en el reconocimiento de su cocina a nivel internacional. “Cada vez vemos más restaurantes ecuatorianos entrando en los rankings de los mejores de Latinoamérica, y eso es un orgullo. Pero el verdadero reto es que nuestra gastronomía no se limite solo a los platos típicos que han sido mal promocionados en el pasado. Tenemos una biodiversidad increíble, y la clave está en aprovecharla correctamente para mostrar nuestra cocina al mundo de una forma más sofisticada”.

Cuando le preguntamos cómo le gustaría ser recordado, su respuesta es sencilla: “Como una buena persona”. Porque más allá de las estrellas culinarias, los reconocimientos o los clientes distinguidos, para Diego Hermosa lo más importante es la esencia con la que se hace cada cosa. Y esa filosofía es la que sigue marcando su camino en la cocina del Bankers Club.

