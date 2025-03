Vitamina C y D en invierno: ¿Realmente ayudan a prevenir resfriados?

Con la llegada del invierno, muchas personas buscan maneras de fortalecer su sistema inmunológico para evitar resfriados y gripes. Entre los suplementos más populares están las vitaminas C y D, pero ¿realmente ayudan a prevenir estas enfermedades? Veamos qué dice la ciencia al respecto.

El sistema inmunológico es una red compleja de células y mecanismos que protegen al cuerpo contra patógenos, incluyendo virus y bacterias. Durante los meses fríos, diversos factores como la menor exposición al sol, el aumento del tiempo en espacios cerrados y la propagación de virus respiratorios pueden incrementar el riesgo de infecciones. Por ello, muchas personas recurren a suplementos vitamínicos con la esperanza de reforzar sus defensas naturales.

Vitamina C: Un refuerzo tradicional

La vitamina C ha sido ampliamente promovida como un aliado contra los resfriados. Se encuentra en frutas como las naranjas, kiwis y fresas, y es conocida por su papel en el fortalecimiento del sistema inmunológico. Sin embargo, los estudios han mostrado resultados mixtos. Según una revisión de estudios publicada en The Cochrane Database of Systematic Reviews, el consumo regular de vitamina C no previene los resfriados en la población general, aunque puede reducir la duración y severidad de los síntomas en algunas personas.

Vitamina D: Un papel crucial en la inmunidad

La vitamina D, que el cuerpo produce en respuesta a la exposición solar, es esencial para muchas funciones corporales, incluyendo el sistema inmunológico. Durante el invierno, cuando la exposición al sol disminuye, los niveles de vitamina D pueden reducirse, lo que podría afectar la capacidad del organismo para combatir infecciones.

Un estudio publicado en The Harvard Gazette confirmó que la suplementación con vitamina D puede proteger contra el resfriado y la gripe, especialmente en personas con deficiencia de esta vitamina. Asimismo, un artículo de UCLA Health destaca que la vitamina D puede modular la respuesta inmunitaria y ayudar a prevenir infecciones respiratorias.

Otro análisis publicado en The National Institutes of Health sugiere que la deficiencia de vitamina D está relacionada con una mayor susceptibilidad a infecciones respiratorias y que su suplementación podría ser beneficiosa, aunque se necesitan más estudios para determinar la dosis óptima.

¿Vale la pena suplementarse en invierno?

Si bien la vitamina C no previene los resfriados, puede ayudar a reducir su duración. La vitamina D, en cambio, parece jugar un papel más importante en la prevención de infecciones respiratorias, especialmente en personas con niveles bajos. Por ello, mantener niveles adecuados de vitamina D a través de la exposición solar, la dieta o la suplementación podría ser una estrategia útil para fortalecer el sistema inmunológico durante el invierno.

