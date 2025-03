Millennials y la adultez: ¿una generación atrapada en la transición?

Durante años, se ha dicho que los millennials parecen resistirse a crecer, aferrándose a la juventud y prolongando la adolescencia. Sin embargo, según el psicológo Luiggi Sáenz de Viteri, la realidad es más compleja: no es tanto una negativa a la adultez como una situación de transición, marcada por expectativas heredadas y una constante necesidad de adaptación a cambios económicos, laborales y culturales.

"Más que resistirse al crecimiento, es una generación que ha estado atrapada entre las expectativas de estabilidad y trabajo duro que vivieron sus padres y un mundo que cambió rápidamente", explica Sáenz de Viteri. La narrativa tradicional indicaba que el esfuerzo llevaría a una vida estable, con casa propia y seguridad financiera, pero la realidad para muchos millennials ha sido distinta: crisis económicas, precariedad laboral y una inflación que ha hecho que estos sueños sean menos alcanzables.

La nostalgia por el pasado

Además, el factor de la nostalgia ha jugado un papel clave en la identidad generacional. "Desde lo comercial, el marketing ha apuntado mucho a explotar la nostalgia. Películas que tienen versiones 3 o 4, remakes de clásicos de hace 20 o 30 años, series que reviven lo que parecían ser mejores tiempos", señala. Esta tendencia no solo apela a la emoción de recordar la infancia o adolescencia, sino que también refuerza la sensación de que el pasado fue un período más sencillo y seguro.

Una generación que aprendió a adaptarse

A pesar de la presión por la estabilidad y el peso de la nostalgia, los millennials han demostrado ser una generación extremadamente adaptable. "Tienen que trabajar mucho, pero al mismo tiempo, han desarrollado una gran capacidad de ajuste ante cambios constantes", comenta Sáenz de Viteri. Desde la tecnología hasta la forma en que conciben el trabajo y el equilibrio entre la vida personal y profesional, han aprendido a moverse en terrenos inciertos.

Una generación que necesita una lectura más profunda

En definitiva, la idea de que los millennials "no quieren crecer" puede ser más bien una lectura superficial de una generación que se ha visto obligada a redefinir lo que significa la adultez en un mundo en constante transformación. No se trata de una resistencia al crecimiento, sino de una forma diferente de concebirlo en un entorno que ya no responde a los mismos patrones que el de generaciones anteriores.

