¿El talento vocal se nace o se hace? Aquí te lo contamos

Muchos creen que el talento para el canto es algo con lo que se nace, una especie de don inalterable. Sin embargo, David Zam, coach vocal con años de experiencia en la formación de cantantes, desmonta este mito. Según él, la clave del éxito vocal no solo radica en la predisposición genética, sino en el entrenamiento constante y el desarrollo de la musculatura correcta.

"Hay personas que nacen con una habilidad innata para el canto. Tienen una anatomía vocal favorable, lo que les permite proyectar su voz con más facilidad. Pero si no entrenan adecuadamente, pueden desarrollar patologías como pólipos, nódulos o incluso parálisis de las cuerdas vocales", explica Zam.

Por otro lado, están aquellos que no poseen un talento natural evidente, pero con el entrenamiento adecuado pueden desarrollar una técnica vocal eficiente. "El canto no es solo cuestión de nacer con un buen oído musical, sino de fortalecer la musculatura correcta, tener control emocional y entrenar el cerebro para procesar los sonidos de manera precisa", añade.

El canto como entrenamiento físico y mental

Zam compara el desarrollo vocal con el entrenamiento en un gimnasio. Así como alguien sin musculatura definida puede transformarse con ejercicios constantes, una persona sin experiencia en canto puede aprender a cantar con el tiempo. "El entrenamiento vocal define la musculatura necesaria para cantar. No todos los ejercicios funcionan para todas las personas. Es clave personalizar las técnicas según la anatomía y las necesidades del cantante", enfatiza.

Uno de los mayores obstáculos para muchos aspirantes a cantantes es el miedo escénico o la inseguridad. "Cuando sentimos miedo o pensamos que cantamos mal, nuestro cuerpo reacciona. La tensión en los músculos de la garganta afecta la emisión de la voz. El entrenamiento también debe incluir un trabajo psicológico y emocional para superar estos bloqueos", comenta el experto.

¿Cualquiera puedes aprender a cantar?

La respuesta de Zam es clara: sí, siempre que haya compromiso. "Si alguien no mejora, no es porque sea imposible para él, sino porque falta compromiso o las técnicas que usa no son las adecuadas. Cada persona necesita un plan de entrenamiento específico".

Con esta visión, el canto deja de ser un privilegio de unos pocos y se convierte en una habilidad accesible para todos aquellos dispuestos a trabajar en su voz. Como concluye el entrenador: "No se trata solo de talento, sino de esfuerzo, constancia y el entrenamiento adecuado".

