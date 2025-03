¿Cómo obtener la tarjeta La Guayaca y acceder al pasaje subsidiado de Metrovía?

Si no quieres pagar los $0.45 que ahora cuesta el pasaje de la Metrovía, puedes acceder al Programa de Aporte Social y obtener la tarjeta La Guayaca, para que consigas dos viajes de $0.30 centavos al día. Te explicamos paso a paso cómo registrarte.

El registro es gratuito en línea

Para obtener la tarjeta, ingresa a laguayacagye.com, completa tu registro con datos personales y adjunta una foto de tu documento de identidad. Una vez validado el registro a través de un correo electrónico, podrás iniciar sesión con tu número de cédula y contraseña para aplicar al Programa de Aporte Social.

Si deseas acceder al subsidio, debes cumplir al menos uno de los siguientes requisitos:

Ser estudiante de una universidad pública.

Tener una beca del 100% en una universidad privada.

Ser afiliado al IESS con un ingreso igual o menor a $650.

Estar desempleado o trabajar sin afiliación al seguro social.

Al postularte, responderás preguntas sobre la frecuencia de uso de la Metrovía y la estación donde deseas retirar la tarjeta (Terminal Río Daule o estación Batallón del Suburbio).

Documentos requeridos:

En el caso de ser un estudiante de universidad pública, o estar completamente becado en una institución privada, deberás adjuntar un certificado de beca o la matrícula de la universidad pública; dependiendo el caso. Además, anexar la copia de una planilla de servicios básicos.

En caso de no ser un estudiante universitario, puedes acceder al aporte social si tienes ingresos iguales o menores a $650 dólares mensuales; si no tienes trabajo o trabajas sin estar afiliado al seguro social. Para estos casos, deberás adjuntar un mecanizado del IESS o certificado de NO afiliación, además de una copia de planilla de servicios básicos.

Finalmente, en el mismo portal se podrá hacer seguimiento del trámite, y saber cuándo ya poder retirar presencialmente la tarjeta La Guayaca. Para quienes deseen asistencia presencial en el proceso, pueden acercarse a la parada del Batallón del Suburbio, del sistema Metrovía, de lunes a viernes de 08:30 a 16:00.

Esta nueva ventana de registros se abre a propósito de la próxima integración de la Troncal 4, que conectará el suburbio de la ciudad con el centro.

¿Y qué pasa con el descuento a discapacitados, adultos mayores y estudiantes?

Las personas de la tercera edad, estudiantes (menores de edad) y niños mantienen su pasaje en $0.15 centavos; las personas con discapacidad, $0.10 centavos. Personas no videntes acceden de forma gratuita. Este grupo NO necesita registro al programa de aporte social.

La Guayaca Sport es otra tarjeta que garantiza pasajes gratuitos a niños y adolescentes que asistan a sus entrenamientos y competencias. Cada tarjeta cubre 6 viajes semanales para el deportista y su acompañante. A esta han accedido 1500 beneficiados, según el Municipio de Guayaquil.

