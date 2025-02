Se reabre el plazo para solicitar La Guayaca: ¿hasta cuándo podrán pedirla?

La Fundación Metrovía y la Empresa Pública de Acción Social y Educación (DASE) reabrieron, desde el 26 de febrero, el periodo para solicitar la tarjeta La Guayaca, que servirá para congelar el valor del pasaje de la Metrovía en 30 centavos.

Atención conductores: cierres parciales en la Av. Samborondón por mantenimiento Leer más

De acuerdo con el departamento de comunicación de la DASE y la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), no se ha definido un plazo específico, y la inscripción se mantendrá abierta en función de la demanda diaria de solicitudes.

¿Por qué se reabre el plazo?

La razón para reabrir la recepción de solicitudes se debe a la próxima apertura de la Troncal 4, que se prevé estará lista en marzo de 2025, según el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

Con esta medida, se espera captar más ciudadanos, ya que se prevé que cerca de 79 mil nuevos usuarios utilicen esta ruta, que conectará el Batallón del Suburbio con el centro de la ciudad.

Para Daniel Rosero, esta nueva ruta, que tanto ha esperado, al igual que otros habitantes de esta zona de la ciudad, representa una opción que facilitará sus desplazamientos.

“Dejaron las paradas hechas, pero no se utilizaron durante varios años. Incluso hubo puntos que solo dejaron con tierra. Ojalá que la nueva troncal esté lista para la fecha prometida por Aquiles, porque con la racha que lleva de dar una fecha y luego otra, me causa preocupación que no esté para marzo, sino hasta después de junio”, comenta.

Aquiles Álvarez: "Estamos como locos fumigando y el Ministerio de Salud, escondido" Leer más

¿Cuántas personas han conseguido esta tarjeta?

Desde el 2 de enero de 2025, el costo para usar este sistema de transporte masivo aumentó de 30 a 45 centavos. Para aquellos que se beneficien de La Guayaca, los dos primeros pasajes del día se mantendrán en 30 centavos, y el resto de los viajes tendrá un costo de 45 centavos.

Según la DASE, hasta la fecha, 129.130 personas han accedido a esta tarjeta, y se espera que también se beneficien los 79 mil habitantes del sector del Suburbio Oeste que se prevé usen el servicio de Metrovía.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!